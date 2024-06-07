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  • CHP'de bu da oldu! Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer arkadaşını ABD'den çağırıp koordinatör yaptı
Güncel

CHP'de bu da oldu! Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer arkadaşını ABD'den çağırıp koordinatör yaptı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, arkadaşı Cevdet Özister'i ABD'den çağırıp, koordinatör olarak atadı. Kayınbirader, kardeş ve yeğenine de kadro açan Özer, “Adam bulamıyorum” dedi.

Akşam Gazetesi7 Haziran 2024 Cuma 08:09 - Güncelleme:
CHP'de bu da oldu! Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer arkadaşını ABD'den çağırıp koordinatör yaptı
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CHP'li belediyelerde eş-dost atamaları hız kesmiyor. İstanbul Esenyurt Belediyesi Meclis toplantısında Başkan Ahmet Özer'in yaptığı akraba atamaları tartışıldı.

Ahmet Özer

AK Parti Grup Başkanvekili Togay Çoban'ın gündeme getirdiği atamalara Başkan Ahmet Özer çok sinirlenerek şu yanıtı verdi: Verdiğiniz bilgilerin hepsi yanlış. Bir kere 5-6 tane danışman söz konusu değil. İki tane danışmanım var. Koca Esenyurt'ta 2 tane danışmanım olacak. 2 tane daha olacak, 2 tane daha olacak... Bunu yaparken ben belediye başkanıysam nasıl yöneteceğimi ben bilirim. Kimseye soracak halim yok. Benim ne kız kardeşim ne kızım ne de oğlum burada. Hiç kimse burada değil. Kayınbiraderim burada. Ama kayınbiraderim olduğu için değil. O alanda başka birini bulamadığım için orada çalışıyor ve çalışacak. Ben adam arıyorum.

"ÇALIŞANLAR BASKI ALTINDA"

Togay Çoban

Akşam Gazetesi'ne konuyu değerlendiren Togay Çoban, "Belediyede ABD'den gelen başkanın arkadaşı olduğu söylenen Cevdet Özister danışman. Belediyede birim müdürleri hatta başkan yardımcılarının Özister'in onayı olmadan hiçbir iş yapamadıklarından şikayetçi. Belediye çalışanlarına göre başkanın mühendis oğlu Serhan Özer'in resmi görevi olmamasına rağmen 9. katta oturup talimatlar veriyor. Başkan 'adam bulamadım' diyor. 1.5 milyonluk Esenyurt'ta Özer'in kayınbiraderi olmadan hizmet veremeyecek mi?" diye sordu.

İŞTE BAŞKANIN İŞE ALDIĞI KİŞİLER

Arkadaşı Cevdet Özister Genel Koordinatör ABD'den geldi.

Cevdet Özister

Kayınbiraderi Metin Günsan Mali İşlerden Sorumlu Koordinatör.

Yeğenleri Muhammet Özçoban, Botan Fırat Yılmaz özel kalemde görevli.

Kardeşi Azat Özer yakın koruması.

Kayınbiraderini müdür yaptı, savunması şaşkına çevirdi

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