CHP'de 'Burcu Köksal' krizi derinleşiyor! Parti içinden Genel Merkez'e ültimatom

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'de yaşanan güç savaşlarının ardından Burcu Köksal krizi de patlak verdi. . Köksal'ın yaptığı DEM Parti çıkışı CHP'yi fena karıştırdı.

"KAPILARIMIZ DEM PARTİ'YE KAPALI"

Hatırlanacağı üzere Burcu Köksal, Afyon'daki mitingde yaptığı konuşmada "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" dedi. Bu açıklama sonrası PKK'nın partisi DEM Parti ayaklanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel durumu toplamak için kırk takla attı.

"SÜRÇÜLİSAN OLDU"

Özgür Özel ise Afyon'dan sonra geçtiği Uşak'ta "Burcu Başkan'dan size selam getirdim. Sürçülisan oldu. Burcu Başkan, 'Aman başkanım sen düzelt' dedi" dedi.

ÖZEL'İ YALANLADI: SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM

Bunun üzerine Burcu Köksal, Özgür Özel'e "Dil sürçmesi değil, sözümün arkasındayım" diyerek fitili ateşledi.

İMAMOĞLU FİTİLİ ATEŞLEDİ: YA BAŞKA İŞ YA BAŞKA PARTİ BUL

Bu konuya ilişkin Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceği merak konusu olurken İmamoğlu Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın seçilmesi halinde belediyenin kapılarının "DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacağını" söylemesini eleştiren İmamoğlu, "Öyle ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüz ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" dedi.

"BU KADINI PARTİDEN İHRAÇ ET"

İmamoğlu'nun bununla yetinmeyip Özgür Özel'i aradığı ve "Bu kadını derhal partiden ihraç et" talimatı verdiği de iddia edildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'MU TALİMATI VERDİ?

Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' odaklı 1 Nisan hamleleri ve oluşturduğu iddia edilen 'İmamoğlu' dosyasıyla eş güdümlü olarak CHP'de 'DEM' krizinin patlak vermesi dikkatlerden kaçmadı. Bilindiği üzere krizin baş aktörü Burcu Köksal ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın "Bir değişim CHP'de olacaksa bu Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde olacak bir değişimdir" şeklinde beyanatlar verdiği de biliniyor..

Yaşanan gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam hamlesi CHP'deki bardağı taşırdı. CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, Burcu Köksal'a 'seviyesiz kadın' deyip yerden yere vurdu.

DİYARBAKIR'DAN GENEL MERKEZ'E SESLENİŞ

CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, Genel Merkez'e çağrıda bulunarak, Burcu Köksal'ın partiden ihraç edilmesini istedi. Atik, "Irkçı söylemlerde bulunan hiç kimseye yer yok bu partide. Onun için öncellikle Genel Merkezi'mize sesleniyoruz; bu tip ırkçı inşaların, kendini bilmez insanların bu partide yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

"DERHAL BUNLARIN İHRACINI İSTİYORUZ"

Atik şu ifadeleri kullandı:

CHP Belediye Başkan adayımız Burcu Köksal talihsiz bir açıklamada bulunmuştur. Arkadaşlar biz CHP'yiz, halkın partiyiz. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle tüm kavimlerin partisiyiz. Herkes kucak açan, göğüs geren partiyiz. Öyle ırkçı söylemlerde bulunan hiç kimseye yer yok bu partide. Onun için öncellikle Genel Merkezi'mize sesleniyoruz; bu tip ırkçı inşaların, kendini bilmez insanların bu partide yeri yoktur. Derhal bunların ihracını istiyoruz. Daha Bolu'nun tahlisiz açıklamalarını hazmetmezken, böyle bir açıklama bizi çok yaralamıştır.

"SEVİYESİZ KADIN DEM'DEN ÖZÜR DİLEMESİ LAZIM"

O için bu seviyesiz kadının bizim partimizden özür dilemesi lazım, Kürt halkında özür dilemesi lazım, DEM Parti'den özür dilemesi lazım. Çünkü bizim partimiz demokrasinin, özgürlüklerin, insan hakların olduğu partidir. Böyle bir insana kucak açmak bu partide barındırtmak partimizi yaralar, halkımız yaralar. Halkın içine çıkamıyoruz. Herkes bizden hesap soruyor.