Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının ardından dikkatler, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte tedbiren göreve getirilen eski CHP Parti Meclisi üyelerine çevrildi. 52 kişilik listede şu ana kadar 16 ismin Kılıçdaroğlu'na destek verdiği, yayımladıkları mesajlarla ortaya çıktı.

52 kişilik listede 16 kişi Kılıçdaroğlu'nu desteklerken, 27 kişiyse CHP Genel Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Özgür Özel için destek mesajı yayınladı. Beş isimden herhangi bir açıklama gelmezken, iki üye ise taraf belirtmeden "orta yol" çağrısı yapmayı tercih etti.

SAFINI BELLİ ETTİ

CHP'de kurultay davasının ardından verilen "mutlak butlan" kararının ardından Genel Başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler arasında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da yer aldı. Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Yıldız'ın bu tavrı CHP Aydın İl Teşkilatı'nda yaşanan çatlağı ortaya koydu.

Milletvekili Yıldız önceki gün yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde; kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden, partimizin tüm emekçilerini, örgütümüzü, gençlerimizi, kadınlarımızı ve bu ülkenin aydınlık yarınlarına inanan herkesi kucaklayarak iktidara yürüyeceğiz" demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler:

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak,

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir,

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi,

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal,

CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı,

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç,

CHP İzmir Milletvekili Rıfat T. Nalbantoğlu,

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak,

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca,

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer

Eski CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu,

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik,

Eski CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer,

Eski CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Hasan Efe Uyar,

Karar sonrası sosyal medyada Özel için destek mesajı yayınlayan isimler şöyle oldu:

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke,

CHP Sözcüsü Zeynel Emre,

TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl,

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır,

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın,

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen,

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer,

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun,

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu,

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan,

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan,

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent,

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan,

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer,

Çannakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek,

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı,

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel,

Parti Meclisi Üyesi Erbil Aydınlık,

CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç

CHP Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek.