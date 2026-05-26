Güncel

CHP'de büyük bayram temizliği! Kılıçdaroğlu'ndan ''arınma'' vaadiyle ilgili ilk adım

Tahliye kaosunda zarar gören CHP Genel Merkezi temizlendi. Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu ise şaibeli kurultaydan 937 gün sonra, cumartesi günü bayramlaşma için Genel Merkez'de olacak. 1 Haziran'da önce PM'yi ardından Yüksek Disiplin Kurulu'nu toplayarak 'arınma' vaadiyle ilgili ilk adımını atacak.

AKŞAM Gazetesi26 Mayıs 2026 Salı 08:14 - Güncelleme:
Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın son gününde CHP Genel Merkezi'ne giderek, partililerle bayramlaşacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez tarafından yapılan bilgilendirmede, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak" denildi.

BÜYÜK TEMİZLİK BAŞLADI

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu, 1 Haziran'da ise Parti Meclisi'ni, ardından Yüksek Disiplin Kurulunu toplayacak. İhraçlar gündeme alınacak. Arınma operasyonunu başlatacak.

CHP GENEL MERKEZİ TEMİZLENDİ

Polis müdahalesiyle Özgür Özel ve destekçilerinin tahliyesi sırasında çıkan olaylarda CHP Genel Merkez binasında camlar kırıldı, koltuklar ve eşyalar hasar gördü. Tahliyenin ardından binada temizlik çalışması başladı.

Binanın giriş katı tamamen temizlendi, kırılan camlar ile hasar gören eşyalar yenilendi. Diğer katlarda meydana gelen tahribat da büyük ölçüde giderildi. Binanın çevresinde de hasarlı alanlarda onarım çalışması yapıldı.

Binada Özgür Özel'in fotoğrafları ve kapıdaki görevli isimleri de odalardan kaldırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gideceği bayramın 4'üncü gününe kadar çalışmaların tamamen bitirileceği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafları, CHP Genel Merkezi'ne yeniden asıldı.

KARAR BİNA GİRİŞİNE ASILDI

CHP kurultay davasına ilişkin verilen 'mutlak butlan' kararının ardından, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı parti genel merkez binasının girişine asıldı. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi'nde başlayıp devam olaylara ilişkin olarak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranlar hakkında soruşturma başlattı.

Özgür Özel'in odasının girişindeki tabelada yer alan "CHP Genel Başkanı" unvanının, "CHP Grup Başkanı" olarak değiştirildiği görüldü.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI GERİ ALINDI

Kılıçdaroğlu'nun ekibi, partinin il ve ilçe teşkilatları da dahil tüm sosyal medya hesaplarının yönetimini devralmaya başladı. Bunun üzerine Özel destekçisi olan il ve ilçe teşkilatları yeni hesaplar açtı.

