Yerel seçim hazırlıkları devam ederken, partilerde il ilçe ve belde adayları belirleniyor, kampanya kadroları şekillendiriliyor.

Ancak, CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Özgür Özel arasında süren aday belirleme çekişmesine ek olarak yeni bir skandal daha patlak verdi.

SAVCI KİRAZ'I ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN KUZENİ KAMPANYA KADROSUNDA



2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden katil terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni, CHP'de kendine yer buldu.

Katilin kuzeni Utku Doğruyol, doğrudan Özgür Özel'e bağlı sosyal medya direktörü ve kampanya yöneticisi olarak ekibe katıldı.

Başta Özgür Özel ile olmak üzere partililerle derin ilişkileri olan Doğruyol'un görevlendirilmesi, sosyal medyada tepki çekti.

SAVCI KİRAZ NASIL ŞEHİT OLMUŞTU?



Gezi Parkı odaklı olaylarda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015'te İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda rehin alındı. Kiraz, odasında silahla vurularak ağır yaralandı ve hastanede şehit düştü. İki terörist, avukat kılığına girerek adliyeye giriş yapmış ve savcıyı rehin almıştı. Güvenlik güçleri, teröristleri etkisiz hale getirirken savcı Kiraz kurtarılamamıştı. Soruşturma sonucunda, teröristlerin Yunanistan ile telefon görüşmesi yaptıkları ve talimat üzerine terör eylemini gerçekleştirdikleri belirlendi.