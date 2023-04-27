CHP'de büyük rezalet! Sandıkta görevli bulunduramayacaklar... Başkan istifa etti

Seçim güvenliğine çok önem verdiklerini sürekli olarak dile getiren CHP'nin Pamukkale teşkilatının sandık görevlileri listesini Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmeyi unuttuğu ortaya çıktı.

'YSK'ya güvenmiyoruz' diyen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının aksine CHP Pamukkale teşkilatı büyük bir hataya imza atarak Kılıçdaroğlu'nu rezil etti. Denizli'nin en büyük ilçesi Pamukkale'de CHP, 712 sandıkta görevli bulunduramayacak.

SKANDALIN ARDINDAN LİSTEYİ YSK'YA GEÇ TESLİM EDEN CHP'Lİ BAŞKAN İSTİFA ETTİ

CHP Genel Merkezin talebi doğrultusunda Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı'nın istifa ettiğini bildiren İl Başkan Ali Osman Horzum, "2 gündür partimizi arayarak endişelerini dile getiren ve görev almak isteyen partililerimize ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İlçe başkanlığının seçim kuruluna teslim ettiği görevli listesi yedekleriyle beraber sisteme girildi ancak sonrasında reddedildi. Bu konu ile ilgili yasal yollara başvurulmuş olup, şu an Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazımızın sonucu beklenmektedir. Sonuç ne olursa olsun, sandık güvenliğini sağlamak, bizlerin görev ve sorumluluğundadır" dedi.

