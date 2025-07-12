İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2025 Cumartesi / 17 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1901
  • EURO
    47,1146
  • ALTIN
    4335.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de büyük rüşvet skandalı! İşin içinden vekil kuzeni çıktı
Güncel

CHP'de büyük rüşvet skandalı! İşin içinden vekil kuzeni çıktı

CHP'li milletvekili Cevdet Akay'ın kuzeni Sermin Ö. Akay'ın vatandaşlardan belediyede işe yerleştirme vaadiyle rüşvet aldığı ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi12 Temmuz 2025 Cumartesi 08:52 - Güncelleme:
CHP'de büyük rüşvet skandalı! İşin içinden vekil kuzeni çıktı
ABONE OL

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın kuzeni Sermin Ö. Akay'ın Ankara Büyükşehir ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde işe yerleştirme vaadi ile rüşvet aldığı ileri sürüldü. Akay'ın son olarak İBB'de işe yerleştireceğini söylediği bir kişiden 850 bin TL aldığı ifade edildi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kardemir AŞ'den hakkındaki iddialar nedeniyle işten çıkarıldığı belirtilen Akay'a yönelik suçlamaları kabul eden eşi Kazım Ö., "Evet böyle bir olay yaşandı ama o şahsın parasını geri verdik ve kendisiyle anlaştık, böylece bu olay kapandı" dedi.

Sermin Ö. Akay

Öte yandan rüşvet skandalında CHP milletvekili Cevdet Akay ve danışmanı Halis Avşar'ın da adının geçtiği iddia edildi.

Cevdet Akay

  • Cevdet Akay
  • rüşvet

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.