CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın kuzeni Sermin Ö. Akay'ın Ankara Büyükşehir ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde işe yerleştirme vaadi ile rüşvet aldığı ileri sürüldü. Akay'ın son olarak İBB'de işe yerleştireceğini söylediği bir kişiden 850 bin TL aldığı ifade edildi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kardemir AŞ'den hakkındaki iddialar nedeniyle işten çıkarıldığı belirtilen Akay'a yönelik suçlamaları kabul eden eşi Kazım Ö., "Evet böyle bir olay yaşandı ama o şahsın parasını geri verdik ve kendisiyle anlaştık, böylece bu olay kapandı" dedi.

Öte yandan rüşvet skandalında CHP milletvekili Cevdet Akay ve danışmanı Halis Avşar'ın da adının geçtiği iddia edildi.

Cevdet Akay