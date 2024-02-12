CHP'de Çankaya aday adayları kazan kaldırdı! Muhtıra niteliğinde bildiri

CHP'nin Ankara krizi bitmiyor. 25 aday adayının başvurduğu Çankaya'da Genel Merkez'in atama yoluyla aday belirleyeceği iddiası krize neden oldu. 19 aday adayı Çankaya için adı geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'ye isim vermeden tepki gösterdi. 19 aday adayı, mevzuat gereği aday adaylığı için belirlenen tarihin 5 Aralık 2023 olduğunu anımsatarak, adaylık başvurusu yapmamış isimlerin aday yapılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

PARTİ TUZUGü ÇİĞNENDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Aday adaylarının dün yayımladığı ortak bildiride, 5 Aralık 2023'ten sonra yapılan aday adaylığı başvurularının kabul edilmediği anımsatıldı. Parti kurumsal kimliğine, mevzuatına, geleneklerine bağlı kalınmasının bir gereğinin de aday adaylığı başvurusu yapanlar içinden adayların belirlenmesi olduğuna dikkat çekilen bildiride, şu ifadelere yer verildi: "Partimizin anayasası niteliğindeki tüzüğümüz ve söz konusu genelge, adaylık başvurusu yapmayanların aday olarak atanmalarına engel oluşturmaktadır. Parti mevzuatımız, partimizde herhangi bir sıfatı olsun veya olmasın bütün parti üyelerimizi ve her düzeydeki bütün parti organlarımızı bağlayıcı niteliktedir.

BU İKİNCİ BİLDİRİ

Aynı isimler 28 Ocak'ta da bir bildiri yayınlamış, "Yasal sürede adaylık başvurusu yapmamış olan, 'genel merkez yöneticisi olsa dahi' 25 adayın dışında bir adayın saptanması kabul edilemez" ifadeleriyle yönetime tepki göstermişlerdi.

Dünkü bildiriye imza atanlar şöyle: Necati Yılmaz, Orhan Sarıaltun, Haydar Yılmaz, Emre Çalar, Devrim Bora Özüdoğru, Ahmet Yeşil, Mehmet Ali Demir, Ekrem Kerem Oktay, Hikmet Tepe, Şükrü Yalnız Tüteloğlu, Kiraz Gülsün Bor Güner, Ömer Faruk Eminağaoğlu, Mustafa Selçuk Dereli, Ali Haydar Hakverdi, Emel Uslu Atik, Erdoğan Kılıç, İlke Çakar, Ercan Çuhadar, Melike Bilgin Bulut.