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CHP'de Çankaya depremi! Ortalığı karıştıran ''Dilek İmamoğlu'' iddiası

Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım'ın görevden alınması CHP'de krize neden oldu. Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu için görevden alındığı öne sürülürken, yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun talimatıyla bu adımın atıldığı iddiaları partiyi karıştırdı.

Sabah31 Temmuz 2025 Perşembe 07:55 - Güncelleme:
CHP'de Çankaya depremi! Ortalığı karıştıran ''Dilek İmamoğlu'' iddiası
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CHP'de bu kez Çankaya krizi patlak verdi. Parti yönetiminin onayıyla, hiçbir açıklama yapılmadan görevden alınan Yıldırım'a uzun süre bu kararın gerekçesi bile iletilmedi.

Parti içi muhalefet, Yıldırım'ın eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı sebebiyle görevden uzaklaştırıldığını iddia ediyor. Parti yönetimi ise bu iddiaları reddederken, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası Yıldırım'ın pasif bir tutum takındığını, bu sebeple görevden alındığını savunuyor.

'DİLEK İMAMOĞLU' İDDİALARI

Sabah'ın haberine göre, Başkentte yaşanan krize ilişkin çarpıcı iddialar da kulislere yansıdı.

Bir iddiaya göre, CHP'nin önceki gün açılışını yaptığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne katılım, istenilen seviyede olmadı. Bu duruma öfkelenen tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise İl Başkanı Ümit Erkol'a tepki gösterdi. Erkol da en büyük ilçe olmasına rağmen Çankaya'dan çok az katılım olduğunu belirterek Fahri Yıldırım'ı hedef tahtasına oturttu. Bu duruma daha da öfkelenen Dilek İmamoğlu'nun girişimiyle Yıldırım'a görevden el çektirildi. Söz konusu iddia sonrası sosyal medyada "CHP'yi Dilek İmamoğlu mu yönetiyor?" eleştirileri hızla arttı.

MUHALİFLER KISKAÇTA

Olaya ilişkin bir başka iddia ise partide başlatılan kongreler sürecini kapsıyor. Bu kapsamda Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olması sebebiyle uzun süredir görevden alınmak istendiği öne sürülüyor.

13 Eylül'de başlayacak olan ilçe kongreleri öncesi parti yönetiminin tüm muhalif isimleri pasifize hale getirip, kendi belirledikleri isimler üzerinden delegeleri konsolide ederek partiyi baştan aşağı dizayn etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Bu doğrultuda söz konusu görevden almaların Yıldırım ile sınırlı kalmayacağı, ilçe kongreleri öncesi parti içi muhalefete yönelik yeni ve benzer kararların da süreceği bildiriliyor.

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