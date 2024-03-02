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  • CHP'de Çankaya meydan savaşı! ''Çok istiyorsa kendi gelsin''
Güncel

CHP'de Çankaya meydan savaşı! ''Çok istiyorsa kendi gelsin''

CHP'deki kavga ve krizlere şimdi de Çankaya eklendi. Çankaya adayı Güner ile, ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Yavaş ile göstermelik olarak bir kez görüşen Güner'in seçim çalışmalarında da birlikte görüntü vermekten kaçındığı belirtiliyor. Güner'in Yavaş'ın ekibine, “Başkan bizimle görüşmek istiyorsa gelsin görüşsün” dediği ifade ediliyor.

Yeni Şafak2 Mart 2024 Cumartesi 08:29 - Güncelleme:
CHP'de Çankaya meydan savaşı! ''Çok istiyorsa kendi gelsin''
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CHP'de aday tespiti ve sonrasında yaşanan gerilimlere bu kez de Çankaya adayı Hüseyin Can Güner ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasında esen soğuk rüzgarlar eklendi. Soğukluğun Güner kaynaklı olduğu ve Güner'in, Yavaş'la bir araya gelmek istemediği bildirildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Güner'in Yavaş'ı ziyaret etmeyi düşünmediğini aksine Yavaş'ın ekibine "Başkan bizimle görüşmek istiyorsa gelsin görüşsün" dediğini aktarıldı.

Hüseyin Can Güner

ZORAKİ GÖRÜŞME

Bu çıkışa karşın CHP teşkilatından gelen tepkiye direnmeyen Güner'in 22 Şubat'ta Yavaş ile bir araya geldi. İkilinin bu görüşme dışında kamuya yansıyan ikinci bir görüntüsünün olmaması, Çankaya'da yeni bir krizin yaşandığının göstergesi olarak değerlendirildi.

Mansur Yavaş

ÇANKAYA İÇİN İSİM ÖNERMEDİ

Başkentte pek çok ilçede aday belirme sürecine dahil olan Yavaş, Çankaya'da aday belirleme sürecine doğrudan dahil olmamakla birlikte, Bekir Ödemiş'e sıcak baktığı biliniyordu. Çankaya için adaylığını açıklayan ve bu nedenle ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı görevinden de istifa eden Ödemiş, CHP Genel Merkezi'ne kazan kaldıran ve ortak bildiri yayınlayarak atama usulü aday belirlenmesine karşı çıkan 19 isim içinde yer almamıştı.

Ödemiş'in 1999-2007 arasında iki dönem CHP'den Görme Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

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