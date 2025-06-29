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CHP'de çatışmalar had safhada! ''Ekotrol'' ordusuna rest

CHP İstanbul'da geçmişte ilçe başkanlığı yapmış isimler, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırılara tepki gösterdi. Eski başkanlar, Ekrem İmamoğlu'nun trol ordusuna 'Bu saldırılar karşılıksız kalmayacaktır' mesajını verdi.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2025 Pazar 08:55 - Güncelleme:
CHP'de çatışmalar had safhada! ''Ekotrol'' ordusuna rest
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CHP İstanbul örgütünde geçmişte ilçe başkanlığı yapmış isimler, partinin kurumsal kimliğini hedef alan söylem ve eylemlere tepki gösterdi. Eski ilçe başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıların parti kültürüne ve değerlerine yapılmış birer saldırı olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu ve ailesine yönelik organize saldırıların kınandığı belirtilerek, "Bu saldırılar karşılıksız kalmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul örgütünde geçmişte ilçe başkanlığı yapmış isimler, partinin kurumsal kimliğine ve değerlerine yönelik son dönemde artan tutum, söylem ve eylemlere karşı ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, CHP'nin tarihine ve kurumsal yapısına yönelik saldırıların endişeyle izlendiği belirtilerek, partinin kurucu değerlerinin her CHP'linin sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Partinin kurumsal kimliğine sahip çıkmanın, her CHP'linin görevi olduğu vurgulanan açıklamada, CHP genel başkanlarına yönelik saldırıların parti kültürüne, örgüt bilincine ve değerlerine yapılmış birer saldırı olduğu ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK SALDIRILAR KINANDI

Eski ilçe başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik organize ve sistematik saldırıların kınandığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şaibeyle anılmadığı ve hiçbir leke taşımadığı vurgulanarak, saldırıların ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı kaydedildi. Açıklamada, partinin tüm değerlerine sahip çıkılacağına dikkat çekildi.

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