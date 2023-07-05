Seçimlerde bozguna uğrayan CHP, ilkesizce bulabildiği her parti ile ittifak yapmasına rağmen milletvekili sayısını düşürdü. CHP'nin tabanında büyük bir rahatsızlık oluşurken seçmenler, yıllardır koltuğunu bırakmayan ve yine bırakmayacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'na karşı 'topyekün değişim' diyerek isyan bayrağını açtı.

KILIÇDAROĞLU 'DEĞİŞİM' DİYENLERE KAPIYI KAPATTI: CHP'NİN GELENEĞİNDE YOK

İmamoğlu'na kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, "Önceliğim İstanbul" vurgusu yapıp "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diye konuştu. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu'na 'otur oturduğun yerde' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise bu sözlere, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" ifadeleriyle cevap verdi.

"CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz." diyen Kılıçdaroğlu, "Bu davranış CHP'nin geleneğinde yoktur. CHP kurultaylarında genel başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'na 'hodri meydan' diyen CHP lideri, "Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye genel başkan adayı olabilir." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN YENİ DEĞİŞİM HAMLESİ



Değişim çağrıları haftalardır karşılık bulmayan İmamoğlu, bir internet sitesi kurarak 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlandı. CHP grup toplantısından kısa süre sonra yayına giren internet sitesinde İmamoğlu'nun adı geçmese de onun çağrılarına yer verildi.

MUHARREM İNCE'DEN 'DEĞİŞİM' AÇIKLAMASI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'deki "değişim" çağrılarını da şöyle değerlendirdi:

'ATATÜRK GELSE KURULTAY ŞANSI ZOR OLUR'

"Ben başka partinin genel başkanıyım. CHP başka parti. Yarışın ne olacağını tahmin ederim, ama tahminim şu: Atatürk gelse kurultay şansı zor olur. Yapı dönüştürüldü çünkü. (Değişime ihtiyaç var mı?) Eğer kasıt kişilerin değişmesiyse sonuç değişmez. Mantalite değişmeden yeni gelen çok kısa sürede eskisi gibi olur."

'HEMEN İSTİFA EDERDİM'

İnce, gazeteci İsmail Saymaz'ın "Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydınız 28 Mayıs akşamında ne yapardınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"İstifa ederdim. Hemen o akşam istifa ederdim. Çipras kadar olamayacağız mı yani! Bir de şu var: CHP, Türkiye'ye demokrasi vaat ediyor değil mi? Ülkeye demokrasi vaat ederken, partinde demokrasi olmaması çelişkidir."