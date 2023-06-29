CHP'de ''değişim'' kavgası derinleşiyor! Partisine tepki gösterdi: 3 isim veremezler

CHP seçimlerde bir kez daha tarihi yenilgi aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığı, hem parti tabanını hem de seçmeni kızdırdı.

Partinin ağır toplarının yanı sıra CHP'li belediye başkanları bile, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısını başlatması üzerine Kılıçdaroğlu paniğe kapıldı. Koltuğunu korumak için pek çok hamle yaptı. Ancak hiçbiri tepkileri azaltmadı.

GERİ ADIM ATMADI

Ekrem İmamoğlu'nun koltuğu bırak, ben aday olayım baskısına rağmen geri adım atmayan Kemal Kılıçdaroğlu, geri adım atmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de yenilginin ardından değişim gerektiğini belirtmesi üzerine parti karıştı.

BÜYÜKERŞEN DE KATILDI



Değişim tartışmalarına son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden olan Büyükerşen, ilk önce o değişimi kim yapmalı diye sordu ardından da "Kim olmalı Genel Başkan diye sorduğunda 3 isim veremiyorlar. Demek ki siyasetçi de yetiştirememişiz yeteri kadar. Ekmeleddin'i Mısır'dan ithal etmeye kalkışanlar bizleriz" diyerek partisine eleştiri yağdırdı.

'İKTİDAR HASTALIĞI' DEDİ

CHP Adana milletvekili Burhanettin Bulut ise "CHP'de değişimin önünde kim durursa değişimin altında kalacaktır. Partiye oy veren seçmenin isteklerine, eleştirilerine kulak asmayıp delege peşinde koşan, parti içi iktidar hastalığına kapılanların yerel seçimler sonrası 'ah vahları' toplum vicdanındaki cezalarını hafifletmeyecektir" ifadesini kullandı.

KAFTANCIOĞLU YOLU KAPATTI

Önceki gün CHP'ye yakın Sözcü gazetesine konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'nun örgütünü dinleyeceğini vurgulamıştı.

"Örgütü kendisini adaylaştırırsa o sorumluluktan kaçmayacaktır, örgütten aksi yönde bir ses gelirse de aday olmaz" açıklaması yapmıştı.

DEĞİŞİM DEDİ AMA...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' mesajının genel başkan değişikliği olarak yorumlanmasına ilişkin Kaftancıoğlu, "Ekrem Bey de genel başkanlıkla ilgili bir söz etmedi, parti içinde bir değişim; fikirsel değişim, birçok ayakları olan bir değişim olması gerektiğinden söz etti, aynı şeyi ben de söylüyorum, Genel Başkan da söylüyor" diyerek Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı bir şekilde genel başkan olamazsın mesajı yolladı.