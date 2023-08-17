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CHP'de 'değişim krizi'ni tetikleyecek iddia: Raftan indirecek

Geçtiğimiz günlerde tutarsız açıklamalarla CHP'deki değişim tartışmalarında geri adım attığını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. CHP Genel başkanlığını tamamen aklında çıkarmayan İmamoğlu'nun 'değişim' çağrılarını seçimden sonra tekrar raftan indireceği öne sürüldü.

Yeni Şafak17 Ağustos 2023 Perşembe 14:18 - Güncelleme:
CHP'de 'değişim krizi'ni tetikleyecek iddia: Raftan indirecek
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CHP'de seçim hezimetinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler arttı. Değişim çağrılarının ardından üst yönetimini değiştiren Kılıçdaroğlu, 6 Haziran'da kongre sürecini başlattı. Zoom toplantıları sızınca deşifre olan parti içi paralel yapı, mahalle kongreleri ve ilçe seçimlerinde üstünlük sağlayamazken, değişimcilerin planı değişti. Net şekilde Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını ilan etmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yine de genel başkanlık koltuğunu aklından tamamen çıkarmadığı belirtiliyor.

İMAJ KAZANMA ÇABASI

Edinilen bilgilere göre İmamoğlu 31 Mart'a kadar değişim çağrılarını soğutacak. Seçim süresince CHP içinde kapsayıcı ve uzlaşmacı bir politika izleyerek Kılıçdaroğlu ile arasının bozuk olmadığı mesajı verecek. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Seçime kadar Kılıçdaroğlu'ndan daha görünür olmayı planlayan İmamoğlu, kendisini destekleyecek partiler üzerinden mesajlar vererek, partiler üstü bir aday olduğu imajı verecek.

RAFTAN İNDİREREK YENİDEN GÜNDEME GETİRECEK

İmamoğlu seçimi kazansa da kaybetse de CHP Genel Başkanlığı için "değişim" çağrılarını raftan indirerek yeniden gündeme getirecek. Eğer İBB Başkanı olamazsa genel başkanlık için yarışacak. Kazanması durumunda ise desteklediği bir adayı Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkaracak.

ADAYLIK AÇIKLAMASI PARTİDE YAPILIR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki günkü basın açıklamasına parti içinden tepki var. İmamoğlu'nun yol haritasını açıklama şekli, bazı partililerin tepkisini çekti. Toplantıda hiçbir partili, yetkili kimse yoktu. Bu tarz açıklamaların parti binası ya da il başkanlığında olması gerektiği vurgulandı. Tartışma ve polemiklerin ekran karşısında, basının önünde olmaması gerektiğini belirten partililer, ayrıca bir hizmet anlatılmayıp adaylık açıklaması yapıldığı için belediye imkanlarının kullanılmasının da etik olmadığı görüşünde.

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