CHP'de delege borsası ifşa oldu! Binlerce dolar dağıtmışlar

CHP'de değişimcilerin kurultayı kazanmak için kurduğu delege borsası ifşa oldu. Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, CHP'nin kasasının teslim edildiği Özgür Karabat'ın koordinasyonunda, Doğu ve Güneydoğu'da değişimciler adına delegeleri ikna ettiğini anlattı. Yeni Şafak'a konuşan Çakır, Özgür Karabat'ın talimatı ile Muş ve Iğdır başta olmak üzere birçok ilde delegelerle görüşmeler yaptığını, bu yöntemle 40'tan fazla delegeyi değişimciler lehine ikna ettiğini söyledi. Çakır, "Karabat ile CHP mobil uygulaması üzerinden görüşüyorduk. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki delegeleri değişimcilerden yana ikna etmek üzere anlaştık. Bu kapsamda Muş ve Iğdır başta olmak üzere birçok ilde delege ikna turları yaptım. 40'tan fazla delegeyi, değişimden yana oy kullanması için ikna ettim" dedi.

OTELDE BULUŞTURDUM

Delegelerle Karabat'ı Ankara'daki bir otelde bir araya getirdiği bilgisini veren Çakır, Özgür Karabat'ın değişimden yana oy kullanan delegelere kişi başı 1500 ila 10 bin dolar arasında para dağıttığını ifşa etti: "Değişime ikna ettiğim delegelerle Özgür Karabat'ı Ankara'da otelde buluşturdum. Benim gibi Türkiye'nin her bölgesinde delege ikna ekipleri kurulduğunu ve Karabat'ın delegelere para dağıttığını öğrendim. Ben de illerde yaptığım çalışmalarda kendi cebimden 300 bin TL harcadım. Özgür Karabat bu harcamamı karşılayacağını söyledi. Rüşvetin belgesi olmaz, ancak şahidi olur. Ben, sürecin içindeyim, belgeleyemem, ancak bizzat şahidim. Özgür Karabat tarafından kimi delegelere 1500, kimi delegelere ise 10 bin dolara kadar varan paralar verildi. Bunu herkes biliyor, delegeler de söylüyor."

KURULTAYDAN SONRA DIŞLADILAR



Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başından gitmesi için Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy verdiğini ve bunu sosyal medyadan açıkladığını söyleyen Çakır, bu paylaşımı gören Kılıçdaroğlu taraftarlarının kendisi üzerinden linç kampanyası başlattığını anlattı: "Kılıçdaroğlu'nun partiden gitmesini istiyordum. Seçimde birçok CHP'li gibi Erdoğan'a oy verdim. Kurultayda da değişime önemli katkım oldu. Kurultaydan sonra Kılıçdaroğlu taraftarları benim üzerimden linç kampanyası başlattı. Kurultay sürecinde birlikte çalıştığımız değişimciler de bana sırtını döndü."