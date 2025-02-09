CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce kullandığı "hançerlendim" sözleri ile ilgili bir televizyon kanalında konuştu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kaybettiği kurultay sonrası "Sırtımdan hançerlendim" ifadelerinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"GÜVEN ÇOK ÖNEMLİ"

"Siyasette etik, ahlaki değerler ve güven çok önemlidir. Arkadaşlarla kuracağınız ilişkiler, kader arkadaşı, yol arkadaşı olduğunuz kişilerle güven içinde götürürsünüz pek çok olayı ama bu güveni yüz yüze tartışmanın ötesinde arka kapıdan tartışılarak farklı bir yol yürünmesi doğru değil. O açıdan ben kurultayda 'hançer' deyimini kullanmıştım. Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Her zaman eleştiriye değer veririz. Eleştiren arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim. Her zaman güvendim arkadaşlarıma, o güven içinde görüşlerimizi, sırlarımızı paylaştık."

"HARAM YEMEDİM"

Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'a açılan davalarla ilgili "Bir gerçek var. Davalar açılır. Benim hakkımda da dünya kadar dava var. Davalardan korkmam. Çünkü verilmeyecek hesabımız yoktur. Boğazımızdan aşağı haram lokma inmemiştir. Benim bütün bürokratik hayatımı incelediler, bulamazsınız efendim bulamazsınız. Biz haram lokma yemeyiz" diye konuştu.

"SÜKUT İKRARDAN GELİR"

Son CHP Kurultayı'na ilişkin 'şaibe' ifadeleri hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız, e sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir Bu partinin kimliği, kuruluş felsefesi çerçevesinde ele alınması gereken bir olaydır. Şikayetler geliyor ama bu farklı bir şeydir" diye konuştu.

"ADAY İÇİN NİYE ACELE EDİYORUZ"

CHP'nin, cumhurbaşkanı adayını seçme kararını da eleştiren Kılıçdaroğlu, "Daha uzun süre var, niye acele ediyoruz ki?" dedi. Eski CHP lideri, ülkenin daha önemli sorunları olduğuna da dikkat çekti.

ÖZEL: ÜSTÜME ALINMIYORUM

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına cevap verdi. Özel, "Kemal Bey'in 'Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir' sözünü hiç üstüme alınmadım, hiç etmedim çünkü hiç etmedim" dedi.

'O KOLTUKTA OTURMAYIN'

CHP'li eski milletvekili Akif Hamzaçebi, Başkan Erdoğan'ın "şaibeli kurultay" sözlerine ilişkin Özgür Özel'e tepki gösterdi. Erdoğan'a cevap veremeyenlerin adayı belirlemek üzere yola çıkmaması gerektiğini ifade eden Hamzaçebi, "Ya meydan okuyarak bu iddiayı reddedin ya da o koltukta oturmayın" dedi.

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