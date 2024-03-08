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  • CHP'de DEM Parti krizi derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal'ı yerden yere vurdu
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CHP'de DEM Parti krizi derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal'ı yerden yere vurdu

CHP'de Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Burcu Köksal'ın söylediği, 'Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak' ifadeleri CHP içiresinde krizine neden oldu. Tartışmaya dahil olan CHP yandaşı Fatih Portakal, Burcu Köksal hakkında 'O sözleri söylemesi için talimatı Kılıçdaroğlu'ndan aldı' dedi. Buna karşı Kemal Kılıçdaroğlu da Fatih Portakal'a yönelik, 'Böyle bir cümlenin sarf edilmesini söyleyen kişi alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır.' dedi.

8 Mart 2024 Cuma 17:00 - Güncelleme:
CHP'de DEM Parti krizi derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal'ı yerden yere vurdu
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizin adı bu kez Burcu Köksal'dı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen Burcu Köksal, 6 Mart'ta yapılan Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" ifadelerini kullandı.

KAVGAYA CHP'NİN FONDAŞ GAZETECİLERİ DE KATILDI

CHP-DEM İttifakı'nı geren bu sözler üzerine paniğe kapılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Dil sürçmesi yaşandı. Afyon Belediyesi de Uşak Belediyesi'nin kapıları da herkese açık" dese de Burcu Köksal, "Açık ve netim" ifadelerini kullanmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Başka partiye" diyerek kapıyı gösterdiği Köksal'ın partide yol açtığı krize, CHP'nin fonladığı gazeteciler de katıldı.

PORTAKAL: TALİMATI KILIÇDAROĞLU VERDİ!

CHP'li gazeteci Fatih Portakal, Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözleri Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla söylediği iddiasını ortaya attı. "Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Talimatı kanıtlayamam ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu; onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PORTAKAL'A: ALÇAK VE ŞAHSİYETSİZ!

Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün verdiği röportajda, Fatih Portakal'ın iddialarını çok sert bir dille yalanladı.

Portakal hakkında "Alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir" diyen Kılıçdaroğlu, "Fatih Portakal, Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözleri söylemesi için benim talimat verdiğimi, yakınımdaki isimlerden biri vasıtasıyla bunu yaptığımı söylüyor. Bakın açıkça çağrı yapıyorum: Bu yakınımda olduğu ya da böyle bir cümle kurulmasını söylenen isim kimse açıklanması gerekir. Böyle bir cümlenin sarf edilmesini söyleyen kişi alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır. Açıklamıyorsa yalan haber ürettiğini ben söyleyeceğim. Ne yazık ki aleyhime kasıtlı yalan bir haber yapılıyor. Birilerinin çıkarı için yalan haberi doğru haber olarak vermek benim bildiğim gazetecilik ilkelerine de ahlaka da aykırıdır" ifadelerini kullandı.

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