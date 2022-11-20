CHP'de deprem! Büyükşehir Belediye Başkanı: AK Parti'ye katılmak istiyorum

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber'de katıldığı canlı yayında CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılmak istediğini söyledi.



SAVCI SAYAN: CHP'Lİ İSİM AK PARTİ'YE KATILMAK İSTEDİ

Aslı Baykal'ın CHP'den istifası ve İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleriyle ilgili konuşan Sayan, 'Bundan 2-3 ay önce CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geldi. 'Ben ayrılmak istiyorum, AK Parti'ye katılmak istiyorum' dedi. Hala görevde olan bir isim. Büyükşehir Belediye Başkanı.' dedi.

Sayan'ın açıkladığı CHP'li ismin kim olduğu merak konusu oldu.