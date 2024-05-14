CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in tepkisine rağmen belediye başkanlarının 'eş, dost, akraba' atamaları sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile başlayan ardından, Afyonkarahisar, Kırşehir, Kilis, Adana Yüreğir belediyelerine yayılan CHP'de eş dost akraba atamalarını adresi bu kez İstanbul Şişli Belediyesi oldu.

ARKADAŞININ EŞİNE KOLTUK

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan seçimde kampanya direktörü olan sınıf arkadaşı Filiz Ayseli Coşkun'un eşi Sinan Coşkun'u Medya Koordinatörlüğü görevine getirdi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ajans sahibi olan Sinan Coşkun'un Şişli Belediyesi'nin medya işlerinin başına geçmesiyle hareketlilik başladı. Atamaları zincirleme haline getiren ise şehirlerarası transfer oldu. Coşkun'un hemşerisi ve arkadaşı olan Giresun Belediyesi çalışanı Hasan Öztürk, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Koordinatörlüğü görevine getirildi. Hasan Öztürk'ün Şişli Belediyesi'ne transferi kentte büyük ses getirerek Giresun basınında haber oldu.

Yerel gazeteler, atama haberini Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan (sağda) ile Hasan Öztürk'ün birlikte fotoğrafları paylaşarak manşete taşıdı.

HEMŞERİLERE DAVET

Giresun'daki yerel gazeteler Öztürk'ün Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile birlikte fotoğrafları ile konuyu manşetlere taşıdı. Gazeteye demeç veren Öztürk'ün "Giresunlu kardeşlerime kapım açık" mesajı dikkat çekti.

BAŞKAN'IN AKRABASINA ÖZEL KONTENJAN



CHP'li İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in akrabası Fatma Adıgüzel de 'eş dost akraba kontenjanından Şişli Belediyesi'ne memur yapıldı. Fatma Adıgüzel memur yapılması için istisnai kadro ile Özel Kalem Müdürlüğü çalışanı yapıldı, ardından da belediyede memurluk görevine getirildi.