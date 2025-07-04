Şaibeli kurultay sonrası kutuplaşan CHP'de sular yine durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel/Ekrem İmamoğlu cephesi ortaya atılan FETÖ görüşmesiyle yeniden kılıçlarını çekti.

ÖZGÜR ÖZEL, HİKMET ÇETİN'İ ÖNE SÜRDÜ

Şaibeli kurultay davası sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel/Ekrem İmamoğlu cephesi birbirine girdi. Özgür Özel; Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'eski başkan' sıfatıyla Hikmet Çetin'i öne çıkardı. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın Hikmet Çetin'in FETÖ elebaşı ile gizlice görüştüğünü katıldığı bir canlı yayında dillendirmesi sonrası ise CHP yine karıştı.

YALANLAMAYI BELGEYLE ÇÜRÜTTÜ

CHP trolleri Yarkadaş'a yönelik linç girişimi başlatırken, Hikmet Çetin de sosyal medyadan görüşmeyi 'Ne gizli ne de yüzyüze görüşmem olmamıştır...' diyerek yalanladı. Gazeteci Barış Yarkadaş ise gerçekleri belgelerle birlikte sosyal medya hesabından paylaştı. Yarkadaş, Hikmet Çetin'in daha sonra kendisini aradığını kaydederek, "Ben FETÖ ile görüştüm, gizli değildi. MYK'daki bazı arkadaşlara da söylemiştim, Fetullah Gülen, Orta Asya'daki çalışmalarına destek verdiğim için teşekkür etmeye gelmişti bana" dediğini aktardı.

BU KESTİREN SORU

Yarkadaş sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir kastım olmadan CHP'nin önceki Genel Başkanı Hikmet Çetin'den söz ettim. Konuşmam sırasında özetle "Biri de çıkıp Hikmet Çetin'in Fethullah Gülen'le yaptığı gizli görüşmeyi açıklasa ne olacak? O zaman ne diyeceksiniz? Gerek var mı böyle şeylere?" diye sordum."

"TROLLLER YİNE "MAL BULMUŞ MAĞRİBİ" GİBİ SALDIRIYA GEÇTİ"

Trollerin kendisine saldırdığını ve Hikmet Çetin'in tweet atıp sildiğini belirten Yarkadaş açıklamasında, " Vay vay vay.. Genel merkez ve İBB'ye anket - araştırma adı altında fatura kesen trolller yine "mal bulmuş mağribi" gibi sistemli saldırıya geçti. Bu veletler partili olmadığı ve parti tarihini de bilmedikleri için beni "yalan söylemek ve uydurmak"la suçladılar. Tabii küfür, hakaret vs de cabası.. İşin ilginç yanı Hikmet Abi de bir tweet atarak "Ben gizli ya da açık görüşmedim. Hayal görüyorsun Barış" dedi. Tweetini sonra sildi. Sonra bir daha yazdı, bir daha sildi. Oysa ki; ortada bir yalan yok. Hikmet Abi muhtemelen hatırlamıyor ya da hatırlamak istemiyor ama kendisinin bu konuyla ilgili Cumhuriyet'te demeci var." ifadelerini kullandı.

FETÖ İLE GÖRÜŞMEYİ TV'DE ANLATMIŞ

CHP'li Çetin'in FETÖ ile görüştüğünü ispatlayan Yarkadaş, "Çetin, CHP Genel Başkanı sıfatıyla yaptığı gizli görüşme açığa çıkınca "İstediğim kişiyle görüşürüm" demişti. (1995 - Haziran) CHP PM de bunun üzerine olağanüstü toplantı yapmıştı. CHP adına ahkam kesen trolleşmiş veletler partinin önünden bile geçmedikleri için bunları bilmezler. Neyse... O dönem sadece Hikmet Abi değil, şimdi FETÖ lideri olan şahıs da bu görüşmeyi TV'de anlatıyor ve "Hikmet Çetin TBMM Başkanı iken yurt dışındaki okullarımız için referans mektubu yazardı" diyor. NATO'nun Afganistan'daki temsilciliğini üstlenen Hikmet Abi üzerinden bize ders vermeye çalışanlara tavsiyem "CHP'nin tarihini okumaları"dır. Partililik başka bir ruhtur... Partililik, menfaat karşılığı trolleşip ona buna küfür etmek değildir." dedi.