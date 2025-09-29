CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Soma Belediye Başkanı CHP'li Sercan Okur, kapalı durumdaki termik santralin Soma'yı felakete sürüklediğini belirterek santralin açılmasını talep etti.

Söz konusu açıklamadan yalnızca iki gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da santrallere karşı "toprağımızı vermeyeceğiz" mitingi düzenledi.

CHP'den iki gün arayla, birbirine taban tabana zıt iki farklı açıklamanın yapılması dikkat çekti.

CHP'Lİ İSİMLERDEN SOMA'DA "SANTRAL AÇILSIN" ÇAĞRISI

Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma'daki B Termik Santrali'nin üç aydır kapalı olduğunu hatırlatarak ilçede hayatın felç olduğunu söyledi.

Santral çalışmadığı için 350 kamyoncunun kontak kapatmak zorunda kaldığını söyleyen Bakırlıoğlu, maden ocaklarında milyonlarca ton kömürün stoklandığını ve işçilerin maaşlarını alamaz hale geldiğini dile getirdi.

Esnafın çok ciddi sıkıntıların eşiğinde olduğunu ifade eden Bakırlıoğlu, "Yapılması gereken şey belli. Santralin üretime başlaması lazım. Eğer bu hızlı bir şekilde yapılmazsa, işten çıkarmalar artacak, stoktaki kömür miktarı artacak ve insanlar işsiz kalacaklar" dedi.

Soma Belediye Başkanı CHP'li Sercan Okur da Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile birlikte yaptığı açıklamada, ilçede halkın her geçen gün daha büyük bir çaresizliğe sürüklendiğini vurguladı.

Okur, "Santral açılmadığı takdirde sadece işçiler değil, tüm Soma halkı bu kış büyük bir mağduriyet yaşayacak" dedi.

Bakırlıoğlu ve Okur, bu gidişatın ancak EÜAŞ'ın devreye girip santrali derhal kamulaştırmasıyla durdurulabileceğini belirtti.

ÖZEL İKİ GÜN SONRA SANTRALLER KAPATILSIN MİTİNGİ YAPTI

Bakırlıoğlu ve Okur'un "Santral açılsın" çağrısından sadece 48 saat sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da "Toprağımızı Vermiyoruz" mitinginde kürsüye çıktı.

Burada yaptığı konuşmada, "Santrallere ve vahşi madenciliğe karşıyız. Zeytin kazanacak, doğa kazanacak" diyerek enerji yatırımlarına karşı çıkan Özel, Soma'da işsiz ve zor durumda kalan halkın taleplerini görmezden gelerek meydanlarda çevreci sloganlar savurdu.

CHP'nin aynı hafta içinde iki farklı şehirde verdiği mesajların taban tabana zıt oluşu dikkati çekti.