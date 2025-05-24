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CHP'de “flulaşan ideolojiler çağı”: Sözde ülkücü Yavaş, Sosyalist Enternasyonal toplantısında

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, CHP'nin ev sahipliğinde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. “Ülkücü kimlik” algısıyla lanse edilen Yavaş'ın toplantıya katılması, bazı kullanıcılar tarafından ABB Başkanının 'geçmiş ve bugünkü' tutumu arasındaki farka vurgu yapıldı.

HABER MERKEZİ24 Mayıs 2025 Cumartesi 20:29 - Güncelleme:
CHP'de “flulaşan ideolojiler çağı”: Sözde ülkücü Yavaş, Sosyalist Enternasyonal toplantısında
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Sosyalist Enternasyonal'in rutin gündemli düzenlenen Konsey Toplantısı bugün CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı.

İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez başkanlığında çeşitli ülkelerden gelen sosyalist siyasetçiler bir araya geldi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında sessizliğe gömülen Yavaş da toplantıya katılan isimler arasındaydı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yavaş'ın programı takip ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, bir kullanıcı, "Mansur yavaş ve sosyalist enternasyonel... Flulaşan ideolojiler çağı" yorumunda bulundu.

Bir başka kullanıcı ise "Mansur Yavaş'ın sosyalist enternasyonel toplantısına katılması şaka mı? CHP bizimle eğleniyor" dedi.

Başka bir X kullanıcısı ise "Sosyalist enternasyonal toplantısına büyük zevkle katılan Mansur Yavaş, erkek erkeğe evlenmelere izin verilmiyor bu faşizmdir diyen enternasyonalcileri uslu uslu dinledi" değerlendirmesinde bulundu.

Mansur Yavaş'ın yalanı ortaya çıktı

Bir diğer kullanıcı "Vay be ülkücü Mansur Yavaş'ın düştüğü hallere bak! Yazık yahu" derken, diğeri ise "Bir zamanlar ülkücü görünümü ile MHP içine sızan Mansur Yavaş'ı sosyalist enternasyonal da gördük" ifadelerini kullandı.

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