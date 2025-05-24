Sosyalist Enternasyonal'in rutin gündemli düzenlenen Konsey Toplantısı bugün CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı.

İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez başkanlığında çeşitli ülkelerden gelen sosyalist siyasetçiler bir araya geldi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında sessizliğe gömülen Yavaş da toplantıya katılan isimler arasındaydı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yavaş'ın programı takip ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, bir kullanıcı, "Mansur yavaş ve sosyalist enternasyonel... Flulaşan ideolojiler çağı" yorumunda bulundu.

Bir başka kullanıcı ise "Mansur Yavaş'ın sosyalist enternasyonel toplantısına katılması şaka mı? CHP bizimle eğleniyor" dedi.

Başka bir X kullanıcısı ise "Sosyalist enternasyonal toplantısına büyük zevkle katılan Mansur Yavaş, erkek erkeğe evlenmelere izin verilmiyor bu faşizmdir diyen enternasyonalcileri uslu uslu dinledi" değerlendirmesinde bulundu.