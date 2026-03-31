CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'yi ima ederek "sırtımdan hançerlendim" diyen eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na son darbeyi onu takipten çıkarak vurdu. Gelişme gece yarısı saat 1 buçukta yaşandı. Sabah saatlerinde ise ikiliyi takibe aldı.

BUTLAN DAVASI ÖNCE DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Özel'in Kılıçdaroğlu'nu gece takipten çıkıp, sabah takibe alması "tepkisini Z kuşağı" edasıyla gösteriyor şeklinde yorumlandı. Ayrıca Özel'in tepkilerden çekindiği öne sürüldü. Kulisler ise yaşananları mutlak butlan davasına bağladı.

KILIÇDAROĞLU "GERİ DÖNÜŞE" YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın sıradaki duruşması 1 Nisan'da (yarın) görülecek. Kılıçdaroğlu, "mutlak butlan" kararında partiyi kayyuma teslim etmeyeceğini açıklamıştı. Bu iradeye çok sayıda aktif vekil "arınma" çağrısı yaparak destek verdi. Bu vekillerin kapalı kapılar ardında toplantılar düzenlediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıları istinaftaki "mutlak butlan" davasıyla eş güdümlü olarak dizayn ettiği belirtildi. Bu süreçte CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın kullandığı bir ifade dikkat çekti. "Mutlak butlan davası"nda bir gelişme bekliyor musunuz? Akın Gürlek'in adalet bakanı olmasından sonra olursa CHP'nin bir B planı var mı?" sorusuna cevap veren CHP'li Günaydın "Evet planımız var. Bekliyoruz var." dedi.

HEDEF KILIÇDAROĞLU- KAFTANCIOĞLU

"Partimizin 39. Olağan Kurultayı'nda güven tazeleyerek yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i kutluyor, iktidar yolunda sonsuz başarı diliyorum" diyen Canan Kaftancıoğlu CHP'nin içinden geçtiği kaos ikliminde elinden geldiğince ortada durmaya çaba harcadığı göründü.

Kaftancıoğlu'nun Özgür Özel'in son genel başkanlığını da kutlayan isimlerden olmasına rağmen Özel, hem Canan Kaftancıoğlu'nu hem de Kılçıdaroğlu'nu takipten çıktı.

Özel'in Kılıçdaroğlu'nun yanında Kaftancıoğlu'nu da takipten çıkması "Acaba Özel 'mutlak butlan davası' sonrasında oluşacak iklimde Kaftancıoğlu'nun bir rol üstleneceğini mi düşünüyor?" sorunu akıllara getirdi.