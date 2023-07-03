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CHP'de 'gizli toplantı' çatlağı! Görevden alınan isimle ilgili çarpıcı detay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrılarının öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da 18 ilçe başkanıyla toplantı yaptığı öğrenildi. Öte yandan Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün İmamoğlu'nun toplantısına katılıp Kaftancıoğlu'nun toplantısına gitmeyince görevden alındığı iddia edildi.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 12:59 - Güncelleme:
CHP'de 'gizli toplantı' çatlağı! Görevden alınan isimle ilgili çarpıcı detay
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CHP'de seçim sonrası 'değişim' tartışmaları devam ederken, yaklaşan kurultay öncesi de kulisler hareketlendi. İstanbul'da 18 ilçe başkanının CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun haberi olmadan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile toplantı yaptıkları ve ilçelerin sorunlarını aktardıkları, Kaftancıoğlu'nun da bu görüşmeden rahatsız olduğu öne sürüldü.

Halk TV yazarı Seyhan Avşar "CHP İstanbul'da Sular Isınıyor" başlıklı yazısında, "Değişim için kollarını sıvayan Ekrem İmamoğlu 15 Haziran'da ilçe başkanlarıyla Emirgan'da bir araya gelmiş. Kaftancıoğlu'nun bilgisi dışında yapılan bu toplantıya 18 ilçe başkanı katılmış. Partililerin iddiasına göre buluşma talebi ilçe başkanlarından gelmiş. Bu görüşmeye katılan ilçe başkanlarıyla konuştum. Başkanlar görüşmenin ana konusunun değişim olmadığını belirterek, 'İlçemizin sorunlarını anlattık' diyorlar" diye yazdı.

'İMAMOĞLU'NUN TOPLANTISINA KATILIP KAFTANCIOĞLU'NUNKİNE GİTMEYİNCE GÖREVDEN ALINDI'

Kendisine haber verilmeden yapılan bu görüşmenin Kaftancıoğlu'nu oldukça rahatsız ettiğini belirten Avşar, "Bu görüşmeden iki gün sonra Kaftancıoğlu da ilçe başkanlarını Kadıköy'de bir araya topluyor. Ancak bu görüşmeye CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün katılmıyor. İmamoğlu'nun toplantısına katılıp Kaftancıoğlu'nun toplantısına katılmayan Düzgün, bu toplantıdan günler sonra ilçe başkanlığı görevinden alınıyor." ifadelerini kullandı.

Yazısında Kaftancıoğlu'na yakın bir isim ile görüştüğünü belirten Avşar, "Düzgün hakkında 3 yıldır devam eden şikayetler vardı. İki ilçe başkan yardımcısının şikayeti var. Toplantı yapıldı ve görevden alınmasına karar verildi" denildiğini aktardı.

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