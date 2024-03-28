CHP'de Hatay krizi! Lütfü Savaş cephesinde büyük rahatsızlık

CHP'de aday tespitinde Lütfü Savaş ile yönetimi karşı karşıya getiren Hatay'da kriz eksik olmuyor. Bu defa eski ile yeni yönetim arasında "Savaş yalnız bırakıldı" tartışması yaşanıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Savaş'ın çevresi, seçim sürecinde CHP Genel Merkezi'nden üst düzey bir ismin sahaya inmemiş olmasından rahatsız. Genel Başkan Özel, en son 6 Şubat'ta Hatay'ı ziyaret etmişti. 17 Mart'ta Osmaniye, Adana'ya giden Özel'in seçimlerin bıçak sırtı geçmesi beklenen Hatay'ı programına eklememesi dikkat çekmişti.

Lütfü Savaş