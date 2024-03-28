İSTANBUL 23°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2024 Perşembe / 19 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3067
  • EURO
    35,1953
  • ALTIN
    2282.86
  • BIST100
    8806.72
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de Hatay krizi! Lütfü Savaş cephesinde büyük rahatsızlık
Güncel

CHP'de Hatay krizi! Lütfü Savaş cephesinde büyük rahatsızlık

Hatay'da Lütfü Savaş çevresinin, seçim sürecinde CHP Genel Merkezi'nden üst düzey bir ismin sahaya inmemiş olmasından duyduğu rahatsızlık gerilime neden oldu.

Yeni Şafak28 Mart 2024 Perşembe 08:40 - Güncelleme:
CHP'de Hatay krizi! Lütfü Savaş cephesinde büyük rahatsızlık
ABONE OL

CHP'de aday tespitinde Lütfü Savaş ile yönetimi karşı karşıya getiren Hatay'da kriz eksik olmuyor. Bu defa eski ile yeni yönetim arasında "Savaş yalnız bırakıldı" tartışması yaşanıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Savaş'ın çevresi, seçim sürecinde CHP Genel Merkezi'nden üst düzey bir ismin sahaya inmemiş olmasından rahatsız. Genel Başkan Özel, en son 6 Şubat'ta Hatay'ı ziyaret etmişti. 17 Mart'ta Osmaniye, Adana'ya giden Özel'in seçimlerin bıçak sırtı geçmesi beklenen Hatay'ı programına eklememesi dikkat çekmişti.

Lütfü Savaş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.