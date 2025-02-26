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CHP'de ''Hayır''sız ön seçim... Üyelerin iradesine İmamoğlu dayatması!

CHP üyeleri ön seçimde sadece içinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismi olan tercih kartını sandığa atacak. Üyeler 'hayır' tercihinde bulunamayacak.

Akşam Gazetesi26 Şubat 2025 Çarşamba 08:43 - Güncelleme:
CHP'de ''Hayır''sız ön seçim... Üyelerin iradesine İmamoğlu dayatması!
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TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi'nde ele aldığı analiz yazısında Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak gireceği CHP'deki cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçime ilişkin çarpıcı bilgi paylaşımında bulundu.

Analiz yazısında şu ifadeler yer aldı;

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaşananlar demokratik işleyiş açısından soru işaretlerini de beraberinde getirdi. CHP seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun ön seçime girmeye hak kazandığını duyurdu. 116 milletvekilinin imzasıyla tek aday olarak ön seçime girecek olan İmamoğlu, işini sıkı tuttu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ön seçimi yürütecek Önseçim Merkez Kurulu'nun başkan ve üyelerini de belirlediğini açıkladı.

(-NUN) İLE YÖNLENDİRME

23 Mart'ta yapılacak ön seçime girmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. İmamoğlu 133 vekilin 116'sının oyunu alarak tek aday oldu. Milletvekillerinin imzasına açılan metin bile başlı başına "tek adaya ayarlı metin" tartışmalarına sebep oldu. Metinde, "Cumhurbaşkanı adayı örgüt denetiminde ön seçim yönergesinin 15. maddesi uyarınca sayın....'nun Cumhurbaşkanı aday adayı olarak önseçime katılmasını öneriyoruz" ibaresi yer aldı. –nun tamlayan ekinin, İmamoğlu'(nu) tamamlaması için metne konulduğu yönünde sosyal medya çokça tartışma da gördüm.

SADECE 'EVET' HAKKI

Milletvekillerine (-nun) tamamlama eki üzerinden yapılan dayatma, daha açık bir biçimde seçmen olan üyelere de yapılacak. CHP kaynaklarından aldığım bilgiye göre, tek adayı seçmek için sandığa gidecek üyeler, 'evet' dışında hiçbir hakka sahip değil. Protesto hakkını sağlayacak 'hayır', 'geçersiz' oy vs. gibi seçenekler de olmayacak. Üyeler sadece ve sadece sandığı içinde İmamoğlu'nun isminin olduğu tercih kartını atacak. İradesi sadece bununla sınırlı olacak. Ne kadar demokratik bir işleyiş değil mi?

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