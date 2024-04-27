CHP'de hısım akraba belediyeciliği: İlçe başkanının eşi müdür oldu

CHP'li belediye başkanlarının ve yöneticilerinin akrabaları, başka CHP'li belediyelerde başkan yardımcılığı, daire başkanlığı, müdürlük gibi üst düzey görevlere getiriliyor.
Buca CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak görevlendirildi.Çağdaş Kaya, Damla Kaya
GÖSTERMELİK GENELGE
CHP, 5 Nisan'da yeni seçilen belediye başkanlarına genelge gönderilerek belediye başkan yardımcısı atamalarının Genel Merkez ile görüş alışverişinde bulunarak yapılması istenmişti. Gerçekleşen akraba atamalarıyla söz konusu yazının "Dostlar alışverişte görsün" mantığıyla gönderildiği yorumları yapıldı.