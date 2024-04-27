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  • CHP'de hısım akraba belediyeciliği: İlçe başkanının eşi müdür oldu
Güncel

CHP'de hısım akraba belediyeciliği: İlçe başkanının eşi müdür oldu

CHP'nin 31 Mart seçimlerinin hemen ardından başlattığı belediyelerde hısım-akraba kadrolaşması tüm hızıyla sürüyor. CHP'de Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya, Bornova Belediyesi'nde sosyal yardım işleri müdürü olarak görev yapacak.

27 Nisan 2024 Cumartesi 09:09 - Güncelleme:
CHP'de hısım akraba belediyeciliği: İlçe başkanının eşi müdür oldu
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CHP'li belediye başkanlarının ve yöneticilerinin akrabaları, başka CHP'li belediyelerde başkan yardımcılığı, daire başkanlığı, müdürlük gibi üst düzey görevlere getiriliyor.

Buca CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak görevlendirildi.

Çağdaş Kaya, Damla Kaya

GÖSTERMELİK GENELGE

CHP, 5 Nisan'da yeni seçilen belediye başkanlarına genelge gönderilerek belediye başkan yardımcısı atamalarının Genel Merkez ile görüş alışverişinde bulunarak yapılması istenmişti. Gerçekleşen akraba atamalarıyla söz konusu yazının "Dostlar alışverişte görsün" mantığıyla gönderildiği yorumları yapıldı.

  • Çağdaş Kaya
  • Damla Çelik Kaya

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