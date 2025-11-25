CHP'de 16 eski milletvekili daha belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasına karşı 'aklanma çağrısı'nda bulundu.

Eski vekiller, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir mektup yazarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Aziz İhsan Aktaş soruşturmalarında yolsuzluk ve rüşvete bulaşan partili varsa gereğinin bir an önce yapılmasını istedi.

Mektupta "CHP savaş meydanlarında kurulmuş; yolsuzluğa, rüşvete ve şaibeye tarihinin hiçbir döneminde geçit vermemiştir. Parti içinde suça karışan varsa CHP, hukuk içinde gereğini yapar" ifadeleri kullanıldı.

İFTİRA DİYEN DAVA AÇSIN

Altında eski 16 vekilinin imzasının bulunduğu mektupta şu taleplerde bulunuldu:

Konumu ve görevi ne olursa olsun, haklarında çeşitli iddialar bulunan partililerle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bağımsız parti içi heyet oluşturulmalı; inceleme süreci hızlı ve şeffaf biçimde yürütülmelidir.

Araştırma sonucunda iddialara ilişkin delil ve emare elde edilmesi halinde, yargı sürecinden bağımsız olarak gerekli tedbirler alınmalı ve disiplin süreci işletilmelidir.

Kendilerine iftira atıldığı iddiasında bulunan parti üyelerinin, iddiada bulundukları kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaları sağlanmalı disiplin süreci başlatılmalıdır.

Olayın sorumluları, haklarında yapılan işlemler ve bundan sonraki adımlar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulmalıdır.

İŞTE İMZACI VEKİLLER

Mektubun altına imza atan eski CHP'li milletvekillerinin isimleri şu şekilde sıralandı: Ali Akyıldız, Ali Özcan, Ali Özgündüz, Ali Şeker, Atila Sertel, Feramüz Şahin, Gaye Usluer, Kemal Zeybek, Mehmet Tüm, Müslim Sarı, Nihat Yeşil, Servet Ünsal, Tamer Kanber, Ünal Demirtaş, Yıldırım Kaya, Züheyir Amber.

'KILIÇ'LAR ÇEKİLDİ

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süren sessizliğini bozarak yolsuzluk iddialarına karşı 'parti içi arınma' çağrısı yapmıştı.

PARTİ İÇİ TEPKİ ÇIĞ GİBİ

CHP'li 10 milletvekili de geçen hafta İBB iddianamesinin ardından Özgür Özel'e mektup yazdı. Halka cevap veremediklerini kaydeden vekiller, CHP'nin yolsuzluktan temizlenmesini istedi.

