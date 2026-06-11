CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, mutlak butlan kararının ardından yürütülen temaslardan sonuç alınamadığını belirtti.

"KARAR 'ARINMA SİYASETİ' ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA ALINDI"

Sarı, dokuz milletvekilinin parti üyelikleri askıya alınarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Kararın, parti içinde "arınma siyaseti" anlayışı doğrultusunda alındığını ifade eden Sarı, yargı süreçlerinin devam ettiğini ve ilgili isimlerin kendilerini yargı önünde savunacaklarını söyledi.

"İHRAÇ LİSTESİNE BEŞ İSİM DAHA EKLENECEK"

İhraç kararlarının ardından dikkat çeken bir iddia da gündeme geldi.

Gazeteci Sinan Burhan, ikinci bir ihraç dalgasının gelebileceğini öne sürerek Adnan Beker, Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Ümit Dikbayır ve Gökhan Zeybek'in de disiplin sürecine dahil edilebilecek isimler arasında bulunduğunu söyledi.

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