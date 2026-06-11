İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2026 Perşembe / 26 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1653
  • EURO
    53,4738
  • ALTIN
    6078.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

CHP'de ikinci ihraç dalgası! 5 isim daha listede

CHP'de 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından yeni bir iddia gündeme geldi. Partide ikinci ihraç dalgasının gerçekleştirileceği ve 5 milletvekilinin daha disiplin sürecine dahil edilebileceği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2026 Perşembe 07:13 - Güncelleme:
CHP'de ikinci ihraç dalgası! 5 isim daha listede
ABONE OL

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, mutlak butlan kararının ardından yürütülen temaslardan sonuç alınamadığını belirtti.

"KARAR 'ARINMA SİYASETİ' ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA ALINDI"

Sarı, dokuz milletvekilinin parti üyelikleri askıya alınarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Kararın, parti içinde "arınma siyaseti" anlayışı doğrultusunda alındığını ifade eden Sarı, yargı süreçlerinin devam ettiğini ve ilgili isimlerin kendilerini yargı önünde savunacaklarını söyledi.

"İHRAÇ LİSTESİNE BEŞ İSİM DAHA EKLENECEK"

İhraç kararlarının ardından dikkat çeken bir iddia da gündeme geldi.

Gazeteci Sinan Burhan, ikinci bir ihraç dalgasının gelebileceğini öne sürerek Adnan Beker, Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Ümit Dikbayır ve Gökhan Zeybek'in de disiplin sürecine dahil edilebilecek isimler arasında bulunduğunu söyledi.

CHP'de arınma başladı

Kılıçdaroğlu'ndan "Özel" tasfiye

CHP Genel Merkezi'nde "Hain Özgür" sloganları! Kılıçdaroğlu: Hesap sormazsam namerdim

ÖNERİLEN VİDEO

Yürekleri ağza getiren kaza! Motosikletin üstünden böyle fırladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.