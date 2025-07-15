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CHP'de ''İmamoğlu'' depremi! Bölünme derinleşiyor

Yolsuzluk tutuklusu İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik itiraflar CHP'de büyük krize neden oldu. CHP tabanında 'İmamoğlu'nu sırtımızda daha ne kadar taşıyacağız?' sesi yükselmeye başladı.

Sabah15 Temmuz 2025 Salı 07:55 - Güncelleme:
CHP'de ''İmamoğlu'' depremi! Bölünme derinleşiyor
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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, onlarca itirafçının iddialarıyla daha da vahim bir hal alan yolsuzluk soruşturması, CHP'de bölünmeye yol açtı.

Son olarak "İmamoğlu'nun kasası" olarak adlandırılan iş insanı Adem Soytekin'in iddiaları, gündeme bomba gibi düştü. Soytekin son ifadesinde İBB üzerinden milyonlarca liranın usulsüz yollarla toplandığını, toplanan paraların Viyana, Londra ve İspanya'ya kaçırıldığını ve bu paraların CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasında kullanıldığını iddia etmişti.

Soytekin'in son ifadesi, parti tabanındaki görüş ayrılığını derinleştirdi.

Sabah'ın haberine göre, Halihazırda onlarca itirafçının bulunduğu soruşturmanın her geçen gün biraz daha partiyi köşeye sıkıştırdığını dile getiren örgüt içi muhalif kanat, bir an önce yeni bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğini savunuyor.

İzmir ve Muğla il örgüt üyeleri, "Tabanda, 'İmamoğlu'nu sırtımızda daha ne kadar taşıyacağız?' şeklinde görüşler dillendirilmeye başladı.

İmamoğlu konusunda sert ayrışmalar başladı.

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