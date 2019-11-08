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CHP'de 'İmamoğlu' krizi sürüyor: Tepki mesajı genel merkez onaylı mı?

İmamoğlu için yazılan ‘Kahraman’ kitabına tepki gösteren İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun mesajını Genel Başkan Yardımcısı Torun ve Grup Başkanvekili Altay paylaştı. Diğer yetkililer sessiz kaldı, parti açıklama yapmadı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Necati Özkan’ın İBB Başkanı İmamoğlu için kaleme aldığı “Kahramanın Yolculuğu” adlı kitabı için tepki dolu bir mesaj yayımladı. Kitapta tek başarının İmamoğlu’na mal edilmesine kızan Kaftancıoğlu, HDP, SP ve İP ittifakına atıfta bulunarak “Genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir” dedi.  Kaftancıoğlu’nun mesajını CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ile Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da retweet etti. Akşam'ın haberine göre, Kaftancıoğlu’nun mesajı, genel merkezdeki üst düzey isimlerin ‘olur’unu alarak paylaştığı ortaya çıktı. 

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