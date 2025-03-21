CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu... Üçü de İmamoğlu için dayanışma mesajı paylaştı. Ziyaretlerde bulundu. Ancak üçü de ne "yolsuzluk yok" diyebildi ne de İmamoğlu'na kefil olabildi. Peki, ama neden?

Konuya ilişkin 24 TV'de dikkat çeken bir analiz yayımlandı. İşte o analizin videosu...

"Yolsuzluk yok" diyemeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbe girişimi milli iradeye yapılmıştır" diyerek kendi parti için hırslarını millete mal etmeye çalıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıktığı her platformda benzer ifadeleri kullandı. "Giyotin" diyor, "darbe" diyor... Metaforlar havada uçuşuyor. Ama asla ve asla "yolsuzluk, usulsüzlük yok", "ben İmamoğlu'na kefilim demiyor. Tıpkı iptal edilen diplomada olduğu gibi hep top çeviriyor.

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Özgür Özel, "Dün akşam iptal edilen şey Ekrem İmamoğlu'nun diploması değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin hukuk güvencesi, mal güvencesi, can güvencesidir." sözleriyle de hukuk dışı olan olayları legalleştirmeye kalkıştı.

Özel, konuşmalarında her daim meselenin özünden kaçıyor. Esasa girmiyor. Etrafından dolaşıyor. Kendisinin de bir çıkmazda olduğunu gözler önüne seriyor. Kılçıdaroğlunu İmamoğlu'nun desteğiyle devirdiğini en iyi o biliyor.

Hatta o dönem Kemal Kılıçdaroğlu, "Sırtımdan hançerle yürüdüm" dedi.

ÖZEL İMAMOĞLU'NA KEFİL OLMAKTAN ENDİŞELİ

Özel'in İmamoğlu'nu kaybetmesi durumunda koltuğu ne kadar koruyabileceği şüpheli. Ancak İmamoğlu'na kefil olmaktan da endişeli. Bir başka endişeli isimse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. O da Tayvan'dan İstanbul'a döndü. Hemen dayanışma pozu vermeye koştu.

YAVAŞ DA "YOLSUZLUK YOK" DİYEMEDİ

Aynı şekilde Yavaş da ben İmamoğlu'na kefilim belediyede "yolsuzluk, usulsüzlük yok" ya da "kent uzlaşısı" adı altında belediye meclislerine doldurulanlar terörle iltisaklı olduğu için tutuklanması yanlış demiyor. Zira durumun yavaş da farkında...

Bakın daha önce İmamoğlu'nun kendisini köşeye sıkıştırmak için Adnan Beker'i transfer etmesinden duyduğu rahatsızlığı nasıl dile getirmişti.

CHP ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir." demişti.

Hatırlayın, bir dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milyonluk konser faturaları sebebiyle epey terlemişti. Belgelerin CHP'liler tarafından sızdırılmasından epey rahatsız olmuştu. Bu yüzden şimdi İmamoğlu'nun yanında durmak zorunda hissediyor. Ama kefil de olmuyor.

KILIÇDAROĞLU DA NE 'YOLSUZLUK YOK' DİYEBİLDİ NE DE KEFİL OLDU

Bugüne kadar İmamoğlu ile yan yana gelmekten her daim kaçınan CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da dayanışma ziyareti yaptı. Ama o da "ne yolsuzluk yoktur" diyebildi ne de kent uzlaşısı adı altında PKK/KCK iltisaklı isimlere açılan kadroları inkar edebildi. Onun yerine, CHP sadece bir kişiden oluşmuyor mesajı verdi.

İmamoğlu'nun yaptıklarına kefil ve yok diyemeyen Kılıçdaroğlu "Biz 100 yıllık bir partiyiz, sıradan bir parti değiliz, mücadele partisiyiz, savaş ortamında kurulmuş bir partiyiz. Mücadelemizi de bu çerçevede yapacağız, bu çerçevede bir mücadele olmazsa sonuç alamayız." ifadeleriyle adeta iç çekişmeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP'DE NELER OLUYOR?

Peki, CHP'de şu anda neler yaşanıyor. Açık söylemek gerekirse CHP'deki bir kesim endişeli. İmamoğlu'nun ilişkiler ağında kendisine uzanacak bir hat var mı? diye düşünüyor... İmamoğlu'na yatırım yapan bir kesim acaba güç ve koltuk savaşlarında cephede gedik açılır mı korkusunda... Bir kesim İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda Yavaş'ın arkasında yürürüz diye planlar yapıyor...

Kılıçdaoplu ve ekibiyse eski günlerini özlüyor... Özel'in güçten düşmesi ve partiye yeniden hakim olmanın planlarını yapıyor... Bu yüzden CHP'deki koltuk savaşları önümüzdeki günlerde daha bir şiddetli hale gelirse kimsenin şaşırmaması gerekiyor...

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