CHP'de İstanbul için musluklar açıldı! Delegelere çifte abluka

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerinde hezimete uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), yaklaşan kurultay öncesi İstanbul İl Başkanlığı için adaylık borsası kızıştı, delegeler markaja alındı. 8 Ekim'de gerçekleştirilecek olan İstanbul İl Kongresi öncesi genel merkez kanadının Cemal Canpolat için, değişimcilerin ise Özgür Çelik için delegeleri ablukaya aldığı ortaya çıktı.

CHP'de usulsüzlüklerin ve skandalların merkezi haline gelen kongreler süreci, yeni bir krize daha hazırlanıyor.

Sabah'ın haberine göre, 8 Ekim'de gerçekleştirilecek olan İstanbul İl Kongresi öncesi genel merkez kanadının Cemal Canpolat için, değişimcilerin ise Özgür Çelik için delegeleri ablukaya aldığı ortaya çıktı.

Özellikle söz sahibi delegeler için iki kanadın da muslukları açtığı öğrenilirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çelik'e destek bulabilmek için belediye yöneticilerini bile devreye sokup partililere vaatlerde bulunduğu iddia edildi.

CHP'nin eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da kongrede Özgür Çelik ve İmamoğlu cephesinin kaybetmesi için faaliyetler yürüttüğü ve birçok delege ile görüştüğü bildirildi.