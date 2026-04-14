  • CHP'de istifa depremi: Belediye Başkanı partiden ayrıldı
Güncel

CHP'de istifa depremi: Belediye Başkanı partiden ayrıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde belediye başkanı olarak görev yapan Kadir Kumbul'un Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiği açıklandı. Parti teşkilatı, gelişmenin ardından 15 Nisan'da Serik Belediye binası önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

IHA14 Nisan 2026 Salı 22:53
CHP'de istifa depremi: Belediye Başkanı partiden ayrıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Antalya İl Başkanlığı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP çatısı altında Serik Belediye Başkanlığı'na seçilen Kadir Kumbul'un partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa haberi, CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından sosyal medya yapılan bir açıklama ile kamuoyuna paylaşıldı.

NAİL KAMACI VE MİLLETVEKİLLERİ SERİK'E GİDİYOR

Açıklamada, "Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partimizden istifasından dolayı; İl Başkanımız Nail Kamacı, milletvekillerimiz, il ve ilçe yöneticilerimizle birlikte yarın saat 15.00'te Serik Belediye binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilecektir. Tüm halkımızın katılımını bekliyoruz" denildi.

