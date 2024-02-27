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  • CHP'de istifa depremi! DEM'le ''kent uzlaşısı'' ters tepti
Güncel

CHP'de istifa depremi! DEM'le ''kent uzlaşısı'' ters tepti

31 Mart yerel seçimleri önce PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' ortaklığı kuran CHP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Kars'ta partinin tutumuna tavır gösteren çok sayıda CHP'li, istifa ederek MHP'ye katıldı.

27 Şubat 2024 Salı 00:18 - Güncelleme:
CHP'de istifa depremi! DEM'le ''kent uzlaşısı'' ters tepti
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31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi DEM'lenen CHP'de istifa depremi sürüyor.

Kars'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM ile yakın temasından ve iş birliğinden rahatsız olan CHP'liler, partiden istifa etti.

İstifa eden CHP'liler MHP'ye geçerek Cumhur İttifakı'nı desteklemeye karar verdi.

"31 MART AKŞAMI ZAFER CUMHUR İTTİFAKI'NINDIR"

MHP'ye vatan ve Atatürk sevdalılarının katılımından memnuniyet duyduğunu ifade eden MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, "Bugün büyük bir kalabalıkla hem partimize, hem Cumhur ittifakına katılarak bize güç veren Bülent Toraman'a, kıymetli ailesine, YOL-İŞ Sendikası Kars Başkanı Tamer Toraman'a ve hepsi birbirinden kıymetli hemşerilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Her geçen gün daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Partimize ve Cumhur İttifakımıza katılımlar artarak devam edecektir. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı zafer Cumhur İttifakı'nındır ve Prof. Dr. Ötüken Senger Kars'ın Şehrül-Emin'i olacaktır" dedi.

Karslıların yerel seçimlerde sandıkta gereken cevabı vereceğine dikkat çeken Cumhur İttifakı MHP Kars Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, katılımcılara ayrı ayrı teşekkür etti. Senger, "Bugün buraya gelerek bize güç verdiniz, şeref duyduk. Hepinize yanımızda yer aldığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

"KARS'IN KAYBEDECEK BİR 5 YILI DAHA YOK"

Büyük bir kalabalıkla MHP'ye katılım sağlayan Bülent Toraman ise şunları ifade etti: "Kars'ın kaybedecek bir 5 yılı daha yok. Biz buraya gelerek elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. CHP ve DEM'in aleni bir şekilde iş birliği yapması beni ve benim gibi nice vatan, millet, Atatürk sevdalılarını üzmüş ve rahatsız etmiştir.

Bizler de artık bundan sonra MHP'nin ve Cumhur İttifakının yanında yer alacağız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Artık bizim yerimiz ve yuvamız MHP'dir. Cumhur İttifakının, MHP'nin ve adayımız Prof. Dr. Ötülen Senger'in başarısı için; gece demeden, gündüz demeden çalışacağız. Bugün bizleri ağırlayan başta MHP İl Başkanımız Sayın Tolga Adıgüzel olmak üzere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından MHP'ye katılan Bülent Toraman'a ve katılımcılara MHP rozetleri İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından takıldı.

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