İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2024 Salı / 11 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9228
  • EURO
    33,4573
  • ALTIN
    2013.39
  • BIST100
    9344.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

CHP'de istifa depremi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi 8 kişi, genel merkezin aday belirleme yöntemini protesto ederek istifa etti.

DHA20 Şubat 2024 Salı 22:37 - Güncelleme:
CHP'de istifa depremi
ABONE OL

Başkan ve belediye meclis üyelerinin belirlenme yöntemi ile ilgili olduğu öğrenilen istifalar için yarın basın açıklaması yapılacağı bildirildi.

CHP Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Işık Ergin, Poyraz Aksoy, Hasan Ercan, Birtan İskit, Meryem Ertürk, Ayla Gülay, Nevin Acar ve Fahrettin Elvanlar görevlerinden istifa ettiler. İstifa gerekçesinin, parti genel merkezinin ilçe halkının iradesini yok sayarak tepeden inme atamalar yapması ve bu durumun üyeler tarafından anti-demokratik olarak değerlendirilmesi olduğu öğrenildi. İstifa dilekçesinin İzmir İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği, konu ile ilgili olarak yarın bir basın açıklaması yapılmasının planlandığı belirtildi.

  • CHP Foça
  • İstifa
  • Aday Belirleme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.