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Güncel

CHP'de istifa depremi: Ümit Dikbayır partiden ayrıldı

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden istifa ettiğini açıkladı.

AA23 Haziran 2026 Salı 17:05 - Güncelleme:
CHP'de istifa depremi: Ümit Dikbayır partiden ayrıldı
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Dikbayır, yaptığı açıklamada, istifa kararının sebebinin CHP'nin tarihi, tabanı ya da değerleri olmadığını belirtti.

Partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hala partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışa itiraz ettiğini bildiren Dikbayır, "Türkiye'nin sükunete, akla ve sorumluluk duygusuna ihtiyacı varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı haline getirilmesini kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Atatürk'ün kurduğu partinin makamlarının, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamayacağını belirten Dikbayır, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye umut olması gereken bir partinin, atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum. Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Cumhuriyetin mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı haline getirenleredir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum."

  • CHP Milletvekili
  • Ümit Dikbayır
  • istifa

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