İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2025 Salı / 24 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3284
  • EURO
    48,6981
  • ALTIN
    4887.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de istifa zincirine bir isim daha eklendi: Sosyal medya hesabından duyurdu
Güncel

CHP'de istifa zincirine bir isim daha eklendi: Sosyal medya hesabından duyurdu

Şaibeli kurultay sürecinde olan CHP'de istifalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Yolsuzluk soruşturmalarının beraberinde getirdiği parti içi kaosun yanı sıra baskılara maruz kalan isimler tek tek istifalarını duyuruyor. Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den AK Parti'ye geçmesinin ardından bir haber de Bayrampaşa Belediyesi'nden geldi. Meclis Üyesi sosyal medya hesabından duyurdu.

AA16 Eylül 2025 Salı 00:09 - Güncelleme:
CHP'de istifa zincirine bir isim daha eklendi: Sosyal medya hesabından duyurdu
ABONE OL
CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Murat Salman partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Salman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Meclis Üyeliği görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını belirtti.

"BUNDAN SONRA KİMSEDEN BİR TALEBİM YOK"

Bundan sonra yoluna bağımsız Meclis üyesi olarak devam edeceğini bildiren Salman, "Görev yaptığım süre boyunca kendi kişisel menfaat ve çıkarlarım için kimseden bir şey talep etmedim, bundan sonra da kimseden bir destek talebim yoktur." ifadesini kullandı.

Salman, Bayrampaşalı komşularına, hemşehrilerine her türlü yardımcı olabilmek, onların çıkar ve menfaatlerini korumak, kollamak ve yerine getirmek için görevine aynı kararlılıkla devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Meclis üyesi seçilmem sadece bir partinin ya da bir kesimin etkisiyle olmamıştır. 2019 yılında Yıldırım Mahallesi'nde muhtar adayı olduğum dönemde aldığım oyların etkisi büyüktür. Bundan sonra bütün Bayrampaşalı hemşehrilerimin Meclis üyesi olmak bana güç katacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi listelerine oy veren vatandaşlarımıza, destek veren tüm dostlarıma ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bayrampaşa için aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim."

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.