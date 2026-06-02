Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, CHP 38. Olağan Kurultay Soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeni ifade verecek.

İHA2 Haziran 2026 Salı 10:08 - Güncelleme:
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde, "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet almak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, zanlıların İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemi gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Mehmet Ayıp Demirbülen'in tutuklanmasına karar verilmişti.

Şüpheliler Ayça Aypek Şenay, Gülhan Aydın, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedilmişti.

