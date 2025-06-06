İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2025 Cuma / 10 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2902
  • EURO
    44,9324
  • ALTIN
    4245.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de İzmir krizi! Cemil Tugay: Suskunluğa gömüldüler
Güncel

CHP'de İzmir krizi! Cemil Tugay: Suskunluğa gömüldüler

Kentte 23 bin işçinin 29 Mayıs'ta başlattığı grev 7'nci günde sona ererken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kameraların karşısına geçip grev boyunca yalnız bırakıldığını ima ederek partisi CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

HABER MERKEZİ6 Haziran 2025 Cuma 09:07 - Güncelleme:
CHP'de İzmir krizi! Cemil Tugay: Suskunluğa gömüldüler
ABONE OL

İzmir'de, DİSK Genel-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından 23 bin işçinin 29 Mayıs'ta başlattığı grev, 7'nci günde sona erdi. Çöp dağlarının oluştuğu kente olan vatandaşa oldu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından kameraların karşısına geçerek grev boyunca yalnız bırakıldığını ima edip partisine sert sözlerle yüklendi.

SUSKUNLUĞA GÖMÜLDÜLER

Tugay, "Bunu bir gerçek olarak sizler gördünüz. Bunları açık açık konuşmazsak bazı insanlar hatalarını düzeltmez. İlk gün Ümit Özlale ve Seda Kaya Ösen'in ardından Salih Uzun'un açıklama yaptığını duydum. Ancak diğer vekillerimiz, İzmir'i temsilen MYK'da olan Genel Başkan Yardımcılarımız bu dönemde nedense suskun olmayı tercih ettiler. Sürece katkılarını görmedim" dedi.

Tugay'ın günler boyunca konuya dair açıklamada bulunmayan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirememesi dikkat çekti.

BELEDİYEDE SALTANAT İTİRAFI

Eski başkan Tunç Soyer döneminden kalan "belediyede çalışan birinin emekliliği durumunda çocuğunun işe alınması" uygulamasının kendi yönetiminde de sürdüğünü itiraf eden Tugay, "Çalışanlarımız aynı zamanda bizim ailemizden insanlar. Belediyeye hizmet ettikten sonra hayatta kaldığında diğer aile bireyleri geçinemediğinde aileden birisini o aileyi geçindirmek için işe almayı görev biliyoruz" sözlerini sarf etti.

Sendika idarecilerinin aile fertlerinin işe alındığı iddialarına ilişkin Tugay, "Benden önceki dönemde liyakatsizlikle işe alındıysa şu anda atıl durumdalarsa o arkadaşlarımızı işten çıkartacağım" dedi.

İzmir'de beceriksizliğin çöp dağları

"65 bin lira net maaş" teklifi algı çıktı

CHP'li Tugay'ın ekibinden işçilere tehdit

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.