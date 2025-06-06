İzmir'de, DİSK Genel-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından 23 bin işçinin 29 Mayıs'ta başlattığı grev, 7'nci günde sona erdi. Çöp dağlarının oluştuğu kente olan vatandaşa oldu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından kameraların karşısına geçerek grev boyunca yalnız bırakıldığını ima edip partisine sert sözlerle yüklendi.

SUSKUNLUĞA GÖMÜLDÜLER

Tugay, "Bunu bir gerçek olarak sizler gördünüz. Bunları açık açık konuşmazsak bazı insanlar hatalarını düzeltmez. İlk gün Ümit Özlale ve Seda Kaya Ösen'in ardından Salih Uzun'un açıklama yaptığını duydum. Ancak diğer vekillerimiz, İzmir'i temsilen MYK'da olan Genel Başkan Yardımcılarımız bu dönemde nedense suskun olmayı tercih ettiler. Sürece katkılarını görmedim" dedi.

Tugay'ın günler boyunca konuya dair açıklamada bulunmayan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirememesi dikkat çekti.

BELEDİYEDE SALTANAT İTİRAFI

Eski başkan Tunç Soyer döneminden kalan "belediyede çalışan birinin emekliliği durumunda çocuğunun işe alınması" uygulamasının kendi yönetiminde de sürdüğünü itiraf eden Tugay, "Çalışanlarımız aynı zamanda bizim ailemizden insanlar. Belediyeye hizmet ettikten sonra hayatta kaldığında diğer aile bireyleri geçinemediğinde aileden birisini o aileyi geçindirmek için işe almayı görev biliyoruz" sözlerini sarf etti.

Sendika idarecilerinin aile fertlerinin işe alındığı iddialarına ilişkin Tugay, "Benden önceki dönemde liyakatsizlikle işe alındıysa şu anda atıl durumdalarsa o arkadaşlarımızı işten çıkartacağım" dedi.

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