CHP'de kurultay sürecine ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından yaşanan kriz, TBMM Grubu'na da yansıdı.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP milletvekilleri arasında yapılan oylamada Özgür Özel'in yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçildiği duyuruldu.

İtirazlara rağmen Özgür Özel, bugün TBMM'de düzenlenen grup toplantısında kürsüye çıkarak konuşmasını gerçekleştirdi.

Toplantı sırasında salondan "Hain Kemal" sloganları yükselirken, kısa süreli gerginlik yaşandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN OSMAN KAVALA'YA SELAM

Özgür Özel yaptığı konuşmasında Gezi Parkı kalkışmasının organizatörü ve finansörü olduğu tespit edilen Osman Kavala'ya selam gönderdi.

Kavala'ya verilen selamın küresel lobilerden destek almak için yapıldığı şeklinde yorumlandı.

Özel, "Bizi soracak olursanız, biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. İhanet, yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU TBMM'YE İLETTİ: TOPLANTI TALEBİMİZ YOK

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'ye gönderdiği resmi yazı ile konunun parti içinde karara bağlanması çağrısı yaptı.

TBMM'nin gönderdiği yazıya cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu, herhangi bir grup toplantısı taleplerinin olmadığını vurguladı.

KILIÇDAROĞLU ÖZEL'İN GRUP BAŞKANI OLMASINA İTİRAZ ETMİŞTİ

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik iptal kararı sonrası Özgür Özel'in Grup Başkanı seçmişti. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Meclis Başkanlığı'na yazı yazarak Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na itiraz etmişti.