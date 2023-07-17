CHP'de kafalar karışık! Önce ''kabul'' oyu verip sonra algı operasyonuna giriştiler

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogazda ise 5,77 lira ÖTV alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı benzin ve motorinin litre fiyatına yapılan ÖTV zammına ilişkin açıklama yaptı.

İki nedenle ÖTV'de zam yapıldığının vurgulandığı açıklamada, "Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir." denildi. 2016'dan bu yana neredeyse hiç vergi artışının yapılmadığının belirtildiği açıklamada, Türkiye'nin halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz dördüncü ülke konumunda olduğu vurgulandı.

ÖTV KARARINI ELEŞTİREN TUTDERE'NİN MECLİS OYLAMASINDA 'KABUL' OYU VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV zammı sonrasında Twitter hesabından iktidarı hedef aldı.

"Bir gece yarısı kararnamesi ile fatura yine vatandaşa kesildi" diyen Tutdere'nin Meclis oylamasında söz konusu ÖTV kararına 'kabul' oyu verdiği ortaya çıktı.

