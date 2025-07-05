CHP'de kurultay davası sürecinde eski yönetime kılıç çeken Özgür Özel yönetimi, parti içinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyenleri tasfiyeye başladı. Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Ali Öztunç ve Gamze Akkuş İlgezdi, kendilerine hiçbir bilgilendirme yapılmadan TBMM komisyonlarındaki görevlerinden alındı.

Parti içinde yapılan Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde Ekrem İmamoğlu'nu desteklamayan, ardından belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları ve şaibeli kurultay davası süreçlerinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren 4 milletvekilinin TBMM komisyonlarındaki görevleri sessiz sedasız sonlandırıldı. Karar 30 Haziran'daki kurultay duruşmasından önce alındı. Görevleri sonlandırılanlar arasında Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Ali Öztunç ve Gamze Akkuş İlgezdi yer aldı. CHP Meclis Grubu, vekillere herhangi bir bilgilendirme yapmadan Meclis Başkanlığı ile doğrudan iletişime geçerek kararı uygulamaya koydu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Milletvekilleri, partilerinin bu kararını AK Partili komisyon başkanlarından öğrendi.

İMAMOĞLU'NU DESTEKLEMEYENLER SİNDİRİLİYOR

Çekilen isimlerin yerine yeni isimler bildirilmedi. Kılıçdaroğlu'na yakınlığını koruyan İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi'nde, Kasım 2023'teki kurultay sonrasında eski yönetime sadık kalan İzmir Milletvekili Mahir Polat ise Akdeniz İçin Demokrasi (AND) Parlamentosu'nun TBMM grubunda görev alamadı. Yine Kılıçdaroğlu'na uzun süre sadık kalan ama son dönem arası açılan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'ndeki görevini kaybetti. Kılıçdaroğlu'na sadakatiyle önce çıkan İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de Parlamentolar Arası Birlik Grubu'ndan çıkarıldı.

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