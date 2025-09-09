CHP'de kaos büyüyor! Şaibenin İstanbul'daki merkezini kapattılar

'Şaibeli Kongre' dolayısıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Yönetimi, Genel Merkez'in de yönlendirmesiyle günlerdir nöbet tuttuğu İstanbul il binasına Gürsel Tekin başkanlığındaki 'çağrı heyeti'nin girmesini engelleyemedi. Bunun üzerine CHP, 'Para Kuleleri' görüntüleriyle hafızalara kazınan yolsuzluk parasıyla satın alınan CHP İstanbul il binasını kapattı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül'de aldığı kararla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'in "İl binasına gideceğim" açıklaması sonrası CHP'liler eşkıyalığa soyundu. Sarıyer'deki il binası önünde toplanan CHP'liler, polisle karşı karşıya geldi. Dün de Gürsel Tekin'i binaya sokmamak için tüm zorbalıkları denedi. Kışkırtmalar sonuç vermeyince, CHP Genel Merkezi İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.

PARA KULESİ, EŞKIYALIK VE CHP

CHP'de yolsuzluk ve rüşvet iddialarının ardı arkası kesilmezken, para kuleleriyle hafızalara kazınan CHP İstanbul İl Başkanlığı bu kez de 'eşkıyalıkla' gündeme geldi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi, kararı hiçe sayarak adeta parti içi krizi sokağa taşıdı. Mahkeme, CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde delege usulsüzlükleri ve iç tüzük ihlalleri gerekçesiyle mevcut yönetimi feshetti. Yerine Gürsel Tekin'in başını çektiği geçici yönetim heyetini atadı. Tekin'in il binasına gideceğini açıklamasının ardından CHP'nin üst yönetimi, bu hukuki süreci tanımak yerine, kararı "yok" hükmünde sayarak 7 Eylül gecesi taraftarlarını sokağa çağırdı.

CHP'DEN SOKAK ÇAĞRISI

CHP Genel Merkezi hukuk dışı bir açıklamalarla gerilimi tırmandırdı. Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 'baba ocağı' ifadesiyle tabanını duygusal olarak kışkırtırken, "CHP İstanbul İl Başkanlığı'na sahip çıkın, orası bizimdir" ifadelerini kullandı. Bu çağrının ardından CHP İstanbul Gençlik Kolları, sosyal medya üzerinden 7 Eylül Pazar gecesi saat 23.00'ten itibaren il binası önüne toplanmaya davet etti. CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın bu çağrısıyla beraber çok sayıda çevik kuvvet ekibi bölgeye yönlendirildi. İl Başkanlığı'nda güvenlik önlemleri alındı, bölgeye giden yollar tedbir amaçlı kapatıldı.

POLİSE SALDIRDILAR

Başkanlık önünde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ile polis arasında tartışmalar yaşandı. Başarır, bölgede görevini yapan bir polisin kolundan çekip "Buraya gel dedim" diyerek bağırdı. Bir başka kadın polis memura da yine bağırarak tepki gösterdi. Partililer polise saldırarak, barikatları aşmaya çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından bazı göstericiler gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nin uyarılarına rağmen CHP teşkilatı ve milletvekilleri adeta il başkanlığı önünde kamp kurdu.

ÖZEL'İN 'SON UYARI' TAHRİKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde görevini yapan polislere adeta parmak salladı. "CHP'yi savunmak Cumhuriyet'i savunmaktır" diyen Özel, "CHP'ye saldırmak Cumhuriyet'e saldırmaktır. Bu hatadan dönün, son uyarımdır" ifadeleriyle tahrike devam etti. Öte yandan Özel, 7 Eylül gecesi yaptığı paylaşımda ise, yaptığı 'sokak çağrısını' unutarak, partilileri dışarı çağırmadığını ima etti. Özel, "İçişleri Bakanı ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor. Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz" ifadelerini kullandı.