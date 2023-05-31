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CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu koltuğu korumak için MYK'yı kurban ediyor

Seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partideki eleştirilerin artması üzerine MYK üyelerinin toplu istifasını istedi. Yerel seçimlere kadar koltuğunu korumak isteyen Kılıçdaroğlu, ara dönem MYK'sı kurmak için yarınki toplantıda mevcut üyelerin istifasını kabul edecek. Tuncay Özkan'ın odasını boşalttığı, Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de istifa edeceği belirtildi.

Sabah31 Mayıs 2023 Çarşamba 07:52 - Güncelleme:
CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu koltuğu korumak için MYK'yı kurban ediyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tarihi bir hezimet yaşayan CHP'de kazan kaynıyor. Hemen her gün kulislerde yeni bir iddia konuşulurken, MYK üyelerinin yarın gerçekleştirilecek olan toplantıda toplu halde istifa edeceğine yönelik bilgi gündeme bomba gibi düştü. Koltuğu koruyabilmek için yerel seçimlere kadar kurultayı erteleme gayretinde olduğu öne sürülen Kılıçdaroğlu'nun tepkileri dindirmek amacıyla istifaları onaylayacağı bildirildi. Yarın saat 13.00'te gerçekleşecek olan MYK toplantısı öncesi CHP Genel Merkezi'nde Tuncay Özkan'ın şimdiden odasını boşaltmaya başladığı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin ise istifa sonrası akademisyenliğe dönmeye hazırlandığı aktarıldı.

MECLİS'TE DE DEĞİŞİM

Öte yandan dün TBMM'de konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Meclis'teki görev değişiminin sinyallerini verdi. Yemin töreninin ardından cumartesi günü kapalı grup toplantısı yapacaklarını açıklayan Özel, "Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapamayız" dedi. Toplantıda 1 grup başkanı ve 3 grup başkanvekili seçeceklerini belirten Özel, hem kendisinin hem de Engin Altay'ın grup başkanvekilliğine talip olmadığını duyurdu.

'GÖREVİ BIRAKTI'

Sabah'ın haberine göre, CHP'de seçimle ilgili kritik genel başkan yardımcılıklarının değişmesi bekleniyor. Kulis bilgilerine göre Tuncay Özkan'ın da odasını boşaltarak görevi bıraktığı iddia edildi. Özkan'ın yerine de medya ve iletişim ayağını yürütecek yeni bir ismin gelmesi bekleniyor.

KURULTAYDAN KAÇMA ÇABALARI

"Istifa" çağrıları sonrası CHP'deki koltuk telaşı zirve yaparken, kurultay takviminin yarınki MYK toplantısında şekillenmesi bekleniyor. Geçen sene de erken seçim ihtimali ve salgın koşullarını gerekçe göstererek kurultayı erteleyen Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs öncesi milletvekili aday listelerini belirlerken temayül yoklaması yapmaya da gerek duymamıştı. Her fırsatta demokrasi güzellemesi yapıp parti içinde tek adam yönetimi inşa eden Kılıçdaroğlu, 4 partiye aday listesini açıp 100'e yakın CHP'linin üstünü çizmişti.

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