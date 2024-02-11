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CHP'de kazan kaynıyor! Lütfü Savaş için ikiye bölündüler

PM toplantısı öncesi CHP'de sular durulmuyor. Parti yönetimindeki bir grubun Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının bir an önce geri çekilmesi gerektiğini savunduğu, diğer kanadın ise bu talebe karşı çıktığı ifade ediliyor.

Sabah11 Şubat 2024 Pazar 07:36 - Güncelleme:
CHP'de kazan kaynıyor! Lütfü Savaş için ikiye bölündüler
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CHP'de yarın gerçekleştirilecek olan Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi yeni bir kriz daha patlak verdi. Parti yönetimindeki bir grubun Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının bir an önce geri çekilmesi gerektiğini savunduğu, diğer kanadın ise "Her kesimden oy alabilecek başka isim yok" diyerek bu talebe karşı çıktığı bildirildi.

Savaş'a yönelik Hatay'daki toplu protesto sonrası panikleyen CHP'de kazan kaynıyor. Protestolar sebebiyle 3 gün ötelenen PM yarın toplanarak büyük krizi masaya yatıracak. Sabah'ın haberine göre, Günlerdir kentte anketler yapan parti yönetimi, hem Savaş'a karşı halkın bakış açısını öğrenmeye hem de alternatifini bulmaya çalışıyor. Hiçbir gerçekçiliği olmayan hayali anketleri referans alarak geçtiğimiz ay Lütfü Savaş'ı tekrar aday gösteren CHP'nin bu kez gelişmeleri daha yakından takip ettiği bildirildi. Öte yandan Savaş'ın alternatifi olarak parti kulislerinde en çok dillendirilen isim, Hatay doğumlu CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel olarak ön plana çıkıyor.

İMAMOĞLU BASKISI

PM'de Hatay krizinin yanı sıra haftalardır halı altına süpürülen Çankaya ve Kadıköy adayları da masaya yatırılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında sert bir çekişmeye sahne olan iki noktada uzlaşının hâlâ sağlanamadığı ve tartışmaların sürdüğü öğrenildi. İmamoğlu'nun, kendi projelerini çizen mimar Tülin Hadi'yi Kadıköy adayı yapmak için baskıyı artırdığı, Özel kanadının ise Kadıköy İlçe Başkanlığı'ndaki rahatsızlığı bahane ederek bu ismin adaylığını engellemeye çalıştığı iddia edildi.

Çankaya'da ise Özel'in kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday yapma hevesi devam ediyor. Özel'in şahsi avukatı olması sebebiyle partiyi karıştıran bu hamle, İstanbul oluşumunun da sert muhalefetiyle karşılaştı.

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