CHP'de "değişim" grubuna danışmanlık yaptığı öne sürülen CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'e verdiği röportaj, genel merkezde büyük rahatsızlığa neden oldu. Sav'ın, "Kılıçdaroğlu'nun görev süresi bitti" iddiasını manşet yapan Cumhuriyet'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepki gösterdiği iddia edildi. Değişim hareketinin propaganda kanalına dönüşen Halk TV'ye para akışını kesen CHP, Kılıçdaroğlu'nu eleştiren yayınlar sebebiyle Sözcü TV'yi de hedef tahtasına oturtmuştu.

Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'nu yıpratmaya yönelik haberlerin ve yorumların kasıtlı olarak yapıldığını savunan genel merkez, muhalif medyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bu kapsamda Halk TV skandalında olduğu gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından fonlandığı iddia edilen bazı televizyon ve yayın organlarına yönelik olarak kısa süre içerisinde yeni adımların atabileceği iddia ediliyor. Sabah'ın haberine göre, Genel merkez söz konusu yayın organlarıyla tüm bağlarını koparma konusunu tartışıyor.

Geçen ay yaptığı açıklamada Sözcü TV ve Halk TV'yi "ihanet çetesi" olarak tanımlayan CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, "Parayı CHP'den alıyorlar, parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" sözüyle gündem olmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'CUMHURİYET' SERZENİŞİ

Erol'un sözleri genel merkez tarafından yalanlanmasına rağmen kısa süre önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den gelen itiraf, bir kez daha benzer tartışmaları alevlendirdi.

Halk TV dışındaki başka kanallara da para karşılığı yayın yaptırdıklarını kabul eden Erdem, "Bu İsveç'te değil ama Türkiye'de normal" diyerek skandal bir savunmaya imza attı.

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası muhalif medya ile genel merkez arasındaki sürtüşmeye Cumhuriyet Gazetesi de eklendi.

Değişim grubuna danışmanlık yaptığı öne sürülen Önder Sav'ı manşete taşıyarak "Kılıçdaroğlu'nun görev süresi bitti" iddiasını duyuran Cumhuriyet, bir anda dikkatleri üzerine çekti.

Kılıçdaroğlu'nun ise gazete manşetini gördüğü anda yazılanlara tepki göstererek serzenişte bulunduğu öne sürüldü.

İMAMOĞLU BU KEZ GİZLEME GEREĞİ DUYMADI

Öte yandan hem medya üzerinden hem Parti Meclisi gücüyle Kılıçdaroğlu'nu düşürmeye çalışan İmamoğlu'nun önceki gece CHP'nin kanaat önderleriyle yaptığı görüşme büyük ses getirdi.

Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile Beylikdüzü'nde bir araya gelip "değişim" değerlendirmesi yapan İmamoğlu, toplu fotoğrafını ise "İBB Haber" isimli Twitter hesabı üzerinden yayımlattı.

Bu kez değişim toplantısını gizleme gereği duymayan İmamoğlu'nun görüşme sırasında bir kez daha Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak istifa etmesi gerektiğini savunduğu öne sürüldü.