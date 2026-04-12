  CHP'de kentsel dönüşüm vurgunu: Ankara İl Başkanı ve 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
CHP'de kentsel dönüşüm vurgunu: Ankara İl Başkanı ve 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zimmetten nitelikli dolandırıcılığa kadar pek çok suçun mercek altına alındığı dosyada; Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya da şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

İHA12 Nisan 2026 Pazar 12:23
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziemir ilçesindeki kentsel dönüşüm projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracı kılınarak menfaat temin edildiği iddiaları incelendi. Zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlamalarıyla yürütülen dosya kapsamında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yakalanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikayeti, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları doğrultusunda incelenen dosyada, şüphelilerin bağlantıları detaylı şekilde araştırıldı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki 8 şüphelinin, kooperatifte görev yaptıkları dönemdeki işlemleri mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında, ihale sürecinde alınan tekliflerden birinin Fırat Erkol'a ait şirketten alındığı ve bu durumun serbest rekabeti engellediği belirtildi.

KASADAKİ AÇIKLANAMAYAN FARKLAR TESPİT EDİLDİ

Mali bilirkişi raporuna göre, kooperatifin mali kayıtlarında 2022 ile 2024 yılları arasında milyonlarca liralık açıklanamayan farklar ortaya çıkarıldı. Raporda ayrıca, 31 Aralık 2023 tarihinde kasa hesabından yapılan ve belgeye dayandırılamayan nakit çıkışından da o dönem görev yapan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki 8 şüphelinin sorumlu olduğu kaydedildi.

TUTUKLU ESKİ BAŞKANLAR DA DOSYADA

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde başlatılan bir başka zimmet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın bu soruşturmada da şüpheli olarak yer aldığı ifade edildi.

