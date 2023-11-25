İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2023 Cumartesi / 13 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de Kılıçdaroğlu'na ''protokol'' isyanı! ''Miras gibi üzerimize kaldı''
Güncel

CHP'de Kılıçdaroğlu'na ''protokol'' isyanı! ''Miras gibi üzerimize kaldı''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın seçim öncesi CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü belgeleriyle ifşa etmesi CHP'de krize neden oldu. Partililer, 'Miras gibi üzerimize kaldı' tepkisi gösteriyor.

Yeni Şafak25 Kasım 2023 Cumartesi 08:40 - Güncelleme:
CHP'de Kılıçdaroğlu'na ''protokol'' isyanı! ''Miras gibi üzerimize kaldı''
ABONE OL

CHP'de, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ifşa ettiği protokol krizi yaşanıyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özdağ'ın imzaladığı gizli protokole tepki gösteren partililer, "Miras gibi üzerimize kaldı" yorumları yapıyor.

CHP'li bir kaynak "CHP'de kayıt dışı siyasetin bizi getirdiği nokta bu oldu. Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kazanmak için böyle bir adım attı ama bunu partiden gizleyerek, CHP'nin omuzlarına büyük bir yük bindirdi. Eğer ki seçimi kazansaydık, bu protokolün CHP açısından sıkıntısı olurdu" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, seçimin kazanılması durumunda CHP'yi bağlayan bir şey olmadığını vurgulayan CHP'li bir başka isim ise "Seçimi kazanmış olurduk ama sonrasında çıkacak sorunları da göz ardı edemeyiz. Şimdiki sıkıntısı ise miras gibi üzerimize kalması oldu. Haberdar olmadığımız bir işi bize bağlayamazlar" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.