CHP'de kirli oyunlar bitmiyor! Aykut Erdoğdu'nun eski eşi skandal ses kaydını paylaştı

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 3 ay önce Özge Erdoğdu'dan boşanarak 13 Haziran'da CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile dünya evine girdi. Eski eş Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabı, Aykut Erdoğdu'nun Özge Erdoğdu'yu Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştığı telefon görüşmesinin videosunu paylaştı.

Söz konusu görüntü, Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından, "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Torun'la ilişkisini öğrendikten sonra... Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştı. Daha sonra Tuba Torun ile evlendi." notuyla yayınlandı.

TUBA TORUN'LA İLGİLİ AĞZA ALINMAYACAK İFADELER

Sürekli kadın haklarından dem vuran CHP'nin vekili Erdoğdu o görüşmede, eşini 'ilişkisi olmadığına ikna etmek için', Tuba Torun'la ilgili ağza alınmayacak ifadeler kullanıyor. Torun'la ilgili ağır ithamlarda bulunan Erdoğdu'ya, sosyal medyadan da tepki yağdı.

Erdoğdu, hakaret dolu sözlerin ardından, "Bak dertleşmekse bilmem neyse şuysa buysa. Tuba hiçbir şey çekmedi. Tamam mı? Dört senedir, ehli namus, parasını, evini de her şeyini şey yaparak, siyasetine bakarak, anasıyla ilişkilerine bakarak. Harbiden babalık ettim ben. Ben olmasam sanki gidecekmiş, evlenecekmiş, bilmem ne yapacakmış da yuva kuracakmış. Ben bin kere söyledim 'Önüne biri çıkarsa git' Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranarak..." ifaddelerini kullanıyor.

KİRLİ İLİŞKİLER: BEN NİYE PARTİ MECLİSİNE GİREMEDİM?

Erdoğdu'nun sözleri, kaset kumpasıyla yöneticilerin değiştiği CHP'deki kirli oyunları da bir kez daha gözler önüne serdi.

Erdoğdu o görüntülerde, "Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun? Kemal Beyi beş kere aradım, bunu listeye al diye. Oğuz'u beş kere aradım 'Beni çıkarın bunu alın' diye. O insanlar, adam çıkmış, sevgilisi için bunu yapıyor. Bütün kurultayda buna oy topladım, kim yapar bunu be! Bu toplumda bir tane namuslu adam bunu yapar, günah. Bu girsin lan dedim. Bir şekilde hallederiz. Yaptığı iş mi yani." dedi.

Görüntülerde Özge Erdoğdu Aykut Erdoğdu'ya cevaben "Aykut boş ver. Benimle ilgili, sana bir şey diyeyim mi? Benden çok özür diledi, yalvardı. Senin elini ayağını öpeyim dedi bana. Benim hakkımda konuşma dedim. Tuba bunu nereden çıkardın dedim" dedi.